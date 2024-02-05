Били молотком та кастетом: у Кам'янському невідомі напали на волонтера, який збирав гроші для ЗСУ (відео 18+)

На Дніпропетровщині повідомили про черговий напад на волонтера. Це сталося у населенному пункті Камʼянське.

За інформацією громадської діячки, засновниці фонду «Спочатку справи» Марії Барабаш, двоє невідомих били волонтера, учасника акцій «Гроші на ЗСУ» Олександра Олійника молотком та кастетом.

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«У Олександра ушкоджено щелепу, зуби, розрізані губи, є скарги на біль у ногах. Олександр працює волонтером у благодійних фондах «Холодний яр 93» та «Надія Дніпра», — зазначила вона та виклала відео зі зверненням Олександра Олійника.

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Наразі на сторінці обласної поліціє немає інформації щодо цієї події.

Нагадаємо, що на початку цього року в Києві у власному ліжку знайшли метрвою британську тактичну медикиню та волонтерку, 25-річну Кетрін Мельничук.

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Фото Pixabay

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