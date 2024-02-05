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Події

Били молотком та кастетом: у Кам'янському невідомі напали на волонтера, який збирав гроші для ЗСУ (відео 18+)

10:29 5 лютого 2024
Кулак

На Дніпропетровщині повідомили про черговий напад на волонтера. Це сталося у населенному пункті Камʼянське.

За інформацією громадської діячки, засновниці фонду «Спочатку справи» Марії Барабаш, двоє невідомих били волонтера, учасника акцій «Гроші на ЗСУ» Олександра Олійника молотком та кастетом.

«У Олександра ушкоджено щелепу, зуби, розрізані губи, є скарги на біль у ногах. Олександр працює волонтером у благодійних фондах «Холодний яр 93» та «Надія Дніпра», — зазначила вона та виклала відео зі зверненням Олександра Олійника.

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Наразі на сторінці обласної поліціє немає інформації щодо цієї події.

Нагадаємо, що на початку цього року в Києві у власному ліжку знайшли метрвою британську тактичну медикиню та волонтерку, 25-річну Кетрін Мельничук.

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Фото Pixabay

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