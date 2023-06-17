«Заважав» заробляти на людському нещасті: в Херсоні побили відомого волонтера

У Херсоні, який постраждав від підриву Каховської ГЕС, поліція затримала двох чоловіків, які побили відомого волонтера. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Цей волонтер безоплатно евакуював жителів Херсонської області з небезпечних місць.

«Вони заробляють на пасажирських перевезеннях, користуючись горем, що спіткало наших людей під час російської агресії», — сказав очільник ОВА про нападників.

За інформацією поліції, під час моніторингу місцевих новин поліцейські виявили сюжет про побиття волонтера, який займався евакуацією населення з Херсона.

Як з'ясувалося, інцидент трапився у п'ятницю, 16 червня, близько 16-ої години в районі автовокзалу.

Тоді 42-річний волонтер приїхав з пасажирами до міжміського автовокзалу.

«Там до нього підійшли 35-річний раніше судимий херсонець та ще один невідомий. Між чоловіками спалахнув конфлікт щодо пасажирських перевезень, який переріс у переслідування на автомобілях та бійку», — повідомили у поліції.

Нападники били чоловіка удвох, поки він не впав, і ще продовжували бити ногами.

Постраждалий потім самостійно звернувся до лікарні, де йому встановили діагноз: множинні забійні рани м’яких тканин голови та тіла, забій нижнього щелепного суглобу.

Прокудін наголосив, що евакуація для мешканців регіону наразі безкоштовна.

«Не потрібно платити тим, хто наживається на людській біді», — резюмував голова ОВА.

Нагадаємо, через підрив Каховської ГЕС у Херсоні є небезпека спалаху інфекційних хвороб. Фахівці не радять використовувати воду з водопроводу. Епідеміологи закликають мешканців тих районів, які були затоплені, вивозити у небезпечне місце дітей.

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