Отримала псевдо «Апач»: в Києві знайшли мертвою медикиню з Британії

Британська тактична медикиня та волонтерка, 25-річна Кетрін Мельничук була знайдена мертвою у власному ліжку в помешканні у Києві.

Про це пише UA.Media з посиланням на колег британки зі спільноти «Проєкт «Konstantin».

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В спільноті стверджують, що обставини смерті британки не вважають підозрілими, втім, українська влада оприлюднить додаткову інформацію згодом. Наразі спільнота оголосила збір коштів задля повернення тіла Мельничук до Великобританії, станом на кінець 2023 року вдалося зібрати вже 3 тис фунтів стерлінгів з необхідної суми в 10 тисяч фунтів.

Кетрін Мельничук розповідала, що метою її підрозділу, який складається з 200 іноземців, є надання допомоги медикам на місцях з критичним обладнанням, ремонтом транспортних засобів і пальним. За час, що Кетрін провела в Україні, вона працювала на найбільш небезпечних ділянках фронту. Тим самим заробила собі прізвисько «Апач», зазначає таблоїд The Sun.

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«Неможливо передати, якою неймовірною жінкою була Кетрін, або як глибоко її любили, і як будуть сумувати за нею. Кет вже немає, але нескінченне тепло, любов і ласка, які вона принесла у світ, ніколи не зникнуть», — йдеться в заяві родини Мельничук.

Нагадаємо, що навесні під Бахмутом загинув доброволець-волонтер з Ірландії Фінбар Кафферкі, а на початку осені під обстріл росіян потрапив автомобіль гуманітарної організації Road to Relief з чотирма волонтерами-іноземцями.

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Фото The Sun

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