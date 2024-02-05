СБУ знешкодила агентурну мережу росіян: у трьох областях України одночасно затримано п'ятьох людей (фото)

СБУ викрила чергових зрадників, які пішли на співпрацю з росією — результаті спецоперації одночасно затримано 5 російських агентів, які діяли в Одеській, Запорізькій та Донецькій областях.

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Як повідомляють в Службі безпеки України, зловмисники за вказівкою співробітників фсб розвідували місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ на прифронтових територіях. Також фігуранти намагалися виявити склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами Сил оборони. Їх цікавили й геолокації та особливості роботи промислових потужностей, де ремонтують важке озброєння українських військ.

Фото СБУ

Фото СБУ

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«Разом з цим поплічники окупантів збирали відомості про наслідки ворожих прильотів та „верифікували“ координати для нових ракетних атак рф. Для конспірації учасники російської агентури діяли окремо один від одного, але були „підзвітні“ єдиному куратору ворожої групи — кадровому співробітнику фсб. Його установчі дані вже відомі співробітникам СБУ», — йдется у повідомленні.

Фото СБУ

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Серед затриманих — посадовиця відділу однієї із міськрад Донеччини. Крім неї в області знаходились ще двоє ворожих агентів — ексочільник місцевого комунального підприємства та мешканка Краматорська. Іншою учасницею ворожої групи виявилася інженерка-технологиня одного із оборонних підприємств Запоріжжя. Фігурантка «зливала» до фсб розвіддані щодо ремонту бойової техніки на виробничих потужностях заводу. Також до роботи на ворога був залучений посадовець транспортної компанії з Одещини, який збирав інформацію про можливу передачу позашляховиків на потреби ЗСУ.

Фото СБУ

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Фото СБУ

За даними слідства, до вербування російською спецслужбою кожен із фігурантів був активним учасником прокремлівських груп у популярних месенджерах. Таким чином вони потрапили у поле зору фсб, яка потім дистанційно залучила їх до співпраці.

Фото СБУ

Фото СБУ

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що у Києві затримали ворожого попілічника, який «зливав» ворогові координати електропідстанцій та котелень для підготовки ракетних ударів, а також намагався влаштуватися на оборонний завод.

Фото СБУ

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