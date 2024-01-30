«Зливав» ворогові координати електропідстанцій та котелень для удару по Києву: агент ФСБ намагався влаштуватися на оборонний завод (фото)

У Києві затримали ще одного ворожого інформатора, який шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод

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Як повідомляють в СБУ, передусім він намагався виявити і передати агресору локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ. Також він «зливав» окупантам координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці.

Фото СБУ

У СБУ зазначають, що у його «звітах» до фсб проходила інформація як про електропідстанції та магістральні лінії електропередач, так і про котельні КП «Київтеплоенерго». Розвідвідомості потрібні були загарбникам для підготовки нової серії прицільних ударів по військовій та критичній інфраструктурі України.

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Фото СБУ

За вказівкою російської спецслужби зрадник намагався влаштуватися до оборонного заводу у столичному регіоні. Для виконання цього завдання фігурант підготував на себе резюме та направив його до кадрового підрозділу стратегічного підприємства. У разі отримання посади, зловмисник планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях оборонного об’єкта.

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Втім, співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність російського агента і затримали його під час виконання розвідувального завдання. Ворожим агентом виявився 52-річний мешканець столиці, якого восени 2023 року дистанційно завербував кадровий співробітник фсб по м. москва та московській області.

Фото СБУ

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«Щоб виявити локації потенційних цілей для ворога, зрадник обходив вулиці Києва та його околиці й приховано фотографував „потрібні“ об’єкти. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення», — зазначають в СБУ.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року російський агент, який готував повітряні удари ворога по столиці, отримав суворий вирок — 15 років тюрьми. 46-річний киянин був учасником агентурної групи фсб, яку знешкодили у вересні 2022 року.

Фото СБУ

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