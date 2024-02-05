36.78 / 37.34 39.90 / 40.65
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Раді пропонують заборонити «ручне» використання поліцейськими радарів TruCAM: у чому причина

11:23 5 лютого 2024
Поліцейський з TruCAM

У Верховній Раді зареєстровано черговий проєкт закону, який стосується руху транспрорту, зокрема, використання поліцейськими радарів TruCAM.

Так, в законопроєкті № 10441 пропонується з метою уникнення різних тлумачень норм Закону України «Про Національну поліцію» чітко встановити, що технічні засоби, які здійснюють фіксацію швидкості руху транспортних засобів, повинні бути розміщені стаціонарно вмонтованим способом, ручне використання таких засобів співробітниками поліції не допускається.

Також в зазначеному проєкті закону пропонують законодавчо врегулювати права та обов’язки нової категорії учасників дорожнього руху — користувачів персональних легких електричних транспортних засобів, зокрема електросамокатів, сегвеїв, гіробордів та електроскейтів.

Це аргументують необхідністю зменьшення аварійності за участю таких ТЗ та заповнення поточної законодавчої прогалини в українському законодавстві щодо цих учасників дорожнього руху.

РЕКЛАМА

Раніше водіям, яких зупинили за перевищення швидкості, радили перевіряти наявність на приладі TruCаm повірочної пломби та свідотства про повірку. Адже є випадки, коли суди ставали на бік автовласників та вирішували, що штраф було виписано незаконно.

Фото поліції

РЕКЛАМА

94

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Близнюкам – несподівані новини, Скорпіонам – зміни у житті, Ракам – поліпшення карми: гороскоп на день Песика-фудблогера

Близнюкам — несподівані новини, Скорпіонам — зміни у житті, Ракам — поліпшення карми: гороскоп на день Песика-фудблогера

Відсутність дистанції між авто

Не давайте йому «притискатись»: названо ТОП-5 способів змусити водія, який їде за вами, збільшити дистанцію

Заповнення квитанції

«Неуважні» платять вдвічі більше: як пенсіонери змушені витрачати останні гроші через хитрість енергетиків

автомобілі

Беріть «з закритими очима»: названо ТОП-10 автомобілів Toyota з пробігом, які можна купувати без роздумів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту