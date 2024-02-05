Раді пропонують заборонити «ручне» використання поліцейськими радарів TruCAM: у чому причина

У Верховній Раді зареєстровано черговий проєкт закону, який стосується руху транспрорту, зокрема, використання поліцейськими радарів TruCAM.

Так, в законопроєкті № 10441 пропонується з метою уникнення різних тлумачень норм Закону України «Про Національну поліцію» чітко встановити, що технічні засоби, які здійснюють фіксацію швидкості руху транспортних засобів, повинні бути розміщені стаціонарно вмонтованим способом, ручне використання таких засобів співробітниками поліції не допускається.

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Також в зазначеному проєкті закону пропонують законодавчо врегулювати права та обов’язки нової категорії учасників дорожнього руху — користувачів персональних легких електричних транспортних засобів, зокрема електросамокатів, сегвеїв, гіробордів та електроскейтів.

Це аргументують необхідністю зменьшення аварійності за участю таких ТЗ та заповнення поточної законодавчої прогалини в українському законодавстві щодо цих учасників дорожнього руху.

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Раніше водіям, яких зупинили за перевищення швидкості, радили перевіряти наявність на приладі TruCаm повірочної пломби та свідотства про повірку. Адже є випадки, коли суди ставали на бік автовласників та вирішували, що штраф було виписано незаконно.

Фото поліції

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