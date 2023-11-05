З TruCam'ом наперевагу: надто швидким водіям нагадали, де на них «полюють» у Києві

Контроль за дотриманням швидкісного режиму — одне з пріоритетних завдань для патрульних. Для вимірювання швидкості руху поліцейські використовують лазерний прилад TruCam. Фіксацію здійснюють на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де трапляється найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками. Про це повідомили в патрульній поліції Києва.

РЕКЛАМА

Так, у Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

- проспект Миколи Бажана;

- проспект Берестейський;

- Набережне шосе;

- проспект Броварський;

- проспект Академіка Палладіна;

- Столичне шосе;

- Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);

- вулиця Академіка Заболотного;

- вулиця Борщагівська;

- проспект Соборності.

«Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 ''Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху''. Нагадуємо, за порушення швидкісного режиму передбачена адміністративна відповідальність: за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 20 км/год) КУпАП. Штраф — 340 гривень; за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 50 км/год) КУпАП. Штраф — 1700 гривень», — повідомили в поліції.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», в Києві з 1 листопада різко обмежили швидкісний режим для автомобілів.

Також в поліції назвали три причини для зупинки та огляду патрульними автомобілей в умовах війни.

РЕКЛАМА

31

Читайте нас у Facebook та Instagram