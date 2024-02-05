Загибель, пов’язана з проходженням військової служби: що потрібно знати про «смерть не на полі бою»

Нещодавно «ФАКТИ» писали, що члени сімей загиблих воїнів та поліцейських можуть отримати ще одну грошову компенсацію. Але встановлення зв’язку із виконанням обов’язків військової служби є найважливішим фактором в ході фіксації загибелі військовослужбовця. Загибель може бути трьох «видів»:

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пов’язана з захистом Батьківщини,

пов’язана з виконанням обов'язків військової служби,

пов’язана з проходженням військової служби.

Саме від цього формулювання і залежить посмертний статус, обсяг пільг та розмір виплат для сім’ї військового, пояснює спільнота «Поради юриста».

«Якщо службовець зазнав смертельних травм в бою — це смерть, пов’язана з захистом Батьківщини. Багато випадків смертей трапляється не від уражень ворога, але безпосередньо на військовій службі.

Солдат вважається таким, що був при виконанні обов’язків військової служби, перебуваючи на території військової частини, при виконанні розпоряджень командира, в службовому відрядженні тощо.

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«Смерть, пов’язана з проходженням військової служби» — формулювання, що застосовується при настанні події за межами військової частини, в позаробочий час та за відсутності ознак про виконання розпоряджень командира.

Водночас, в разі потрапляння в ці умови за наказом командира — сім’я військового має право на пільги й виплати, що передбачені загиблим саме при виконанні обов’язків військової служби".

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Варто пам’ятати — ознаки виконання обов’язків військової служби порівняно з проходженням військової служби мають незначні розбіжності, а результати навпаки — суттєво відрізняються.

«Слідкуйте, аби докази не було викривлено в ході оформлення службової документації. Члени сім’ї померлого наділені правом на

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ознайомлення із результатами діяльності комісій, правами на отримання документації (в тому числі і дистанційне),

витребування доказів й оскарження службових висновків.

Контроль за правильністю висновків покладається лише на родичів померлого. На превеликий жаль, держава не зацікавлена у наданні такої кількості пільг та мільйонів сім’ям загиблих, хоча б через повний брак коштів у бюджеті".

Раніше повідомлялося про виплату 15 мільйонів за загиблого захисника — хто з родичів може отримати та скільки чекати.

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