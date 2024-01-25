Члени сімей загиблих воїнів та поліцейських можуть отримати ще одну грошову компенсацію

Набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2024 року № 37, якою визначено механізм виплати грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної основної відпустки та додаткових відпусток членам сімей військовослужбовців та поліцейських у разі їх загибелі (смерті), розповідає адвокат Олександр Головченко.

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У разі загибелі (смерті) військовослужбовців грошова компенсація виплачується членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, зазначеним в абз. 4 п. 6 ст. 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а у разі їх відсутності — входить до складу спадщини.

В разі загибелі поліцейських грошова компенсація виплачується членам їх сімей, зазначеним в абз. 3 ч. 6 ст. 94 Закону України «Про Національну поліцію», а у разі їх відсутності — входить до складу спадщини.

Члени сімей загиблих (померлих) можуть реалізувати це право з дня його виникнення. Днем виникнення такого права є дата загибелі (смерті) військовослужбовця, поліцейського, що вказана у свідоцтві про смерть.

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Розрахунок грошової компенсації здійснюється виходячи з:

посадового окладу;

окладу за військовим (спеціальним) званням;

надбавки за вислугу років;

щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру (крім винагород) за займаною посадою, на які військовослужбовець, поліцейський мав право на день його загибелі (смерті).

«Виплата грошової компенсації здійснюється за заявою членів сімей загиблих (померлих). У довільній формі та поданою у паперовій або електронній формі на ім’я командира (начальника, керівника) військової частини, органу, закладу, установи, організації за місцем проходження служби загиблих (померлих) військовослужбовців, поліцейських.

До заяви додаються копії:

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документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України заявника;

РНОКПП (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

свідоцтва про смерть;

свідоцтва про народження військовослужбовця, поліцейського — для виплати грошової компенсації батькам;

свідоцтва про шлюб — для виплати грошової компенсації дружині (чоловікові);

свідоцтва про народження дитини — для виплати грошової компенсації дитині;

рішення держадміністрації, виконавчого органу ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування — для законних представників (опікунів, піклувальників) над дітьми військовослужбовця, поліцейського;

рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування особи на утриманні військовослужбовця, поліцейського, — для осіб, які не були членами сім’ї військовослужбовця, поліцейського, але перебували на його утриманні;

витягу з реєстру територіальної громади — для повнолітніх дітей, які проживали разом з військовослужбовцем, поліцейським".

За словами адвоката, командир (начальник, керівник) військової частини, органу, закладу, установи, організації протягом 15 днів з дня подання заяви ухвалює рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошової компенсації, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

Рішення про відмову у виплаті грошової компенсації може бути оскаржено у судовому порядку.

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