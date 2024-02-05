Прессекретареві Зеленського довелося виправдовуватися за «патову ситуацію» на фронті

Після того, як президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю італійському телеканалу RAI, в якому, зокрема, говорив про плани щодо кадрових ротацій, його прессекретареві Сергію Нікіфорову довелося спростовувати певну інформацію, наголосивши на важливості «точності формулювань».

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За його словами, під час спілкування з журналістами «не йшлося про начебто «патову» ситуацію на фронті: «Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний «зерновий коридор», а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні».

Нікіфоров каже, що це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як «патову» — Україна продовжить деокупацію своїх територій.

«У майбутньому закликаємо уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи», — заявив він та надав оригінал відповіді Зеленського: «Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект — ми витиснули їхні кораблі, росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували „зерновий коридор“, незалежний від росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, — ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки — це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією — ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі».

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Нагадаємо, що ЗМІ з посиланням на джерела стверджують, що Зеленский хоче поміняти не лише Головкома ЗСУ Залужного, а й начальника Генштабу Шапталу.

Фото ОП

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