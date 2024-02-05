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Окрім Залужного, Зеленський може звільнити начальника Генштабу Шапталу, — ЗМІ

11:41 5 лютого 2024
Залужний та Шаптала

Президент Володимир Зеленський, який у нещодавньому інтерв'ю закордонній пресі заявляв, що думає над кадровими ротаціями у вищій керівній ланці і що це стосується не лише військової, але й інших сфер, може замінити не лише Головкома ЗСУ Валерія Залужного, а й начальника Генштабу Сергія Шапталу.

Про це пише «Українська правда», посилаючись на джерела у владних колах. «З Генштабу ще піде Шаптала. Всі інші — невизначено», — цитують журналісти одного із співбесідників, якого запитали про можливі відставки серед військового керівництва. Він не виключає, що це може відбутися в середині поточного тижня.

Нагаємо, що серед можливих наступників Валерія Залужного називали керівника ГУР МО Кирила Буданова або генерала Олександра Сирського. Інформація про ймовірне звільнення Головкома ЗСУ викликала неабиякий резонанс в суспільстві.

Фото зі сторінки Валерія Залужного

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