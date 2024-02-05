«Однозначно потрібне перезавантаження»: Зеленський підтвердив, що «думає про заміну» Залужного (відео)

Президент України Володимир Зеленський на тлі інформації щодо планів змінити керівництво ЗСУ, заявив, що «розмірковує» про звільнення Головкома Валерія Залужного та ще низки чільних чиновників.

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Про це він розповів в інтерв’ю італійському телеканалу Rai 1, передає «Суспільне».

«Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни», — зазначив він та додав, що йдеться про кадрове перезавантаження не лише у військовій сфері: «Коли ми говоримо про це, я маю на увазі заміну низки державних керівників, а не тільки в одному секторі, як військо. Я думаю про цю заміну, але тут не можна сказати, що ми замінимо тільки одну людину».

Президент України наголосив, що думає про глобальну заміну управлінського напрямку.

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Нагадаємо, що наприкінці січня ЗМІ повідомляли, що Зеленський запропонував Валерію Залужному піти у відставку і що на його місце можуть призначити або керівника ГУР МО Кирила Буданова, або генерала Олександра Сирського.

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Фото з відкритих джерел

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