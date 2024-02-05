Організував масові репресії на Херсонщині: СБУ повідомила російському генералу про підозру у «веденні агресивної війни»

СБУ повідомила про заочну підозру російському генералу, який командував захопленням Херсонщини — Якова Резанцева, який командувачу 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу країни-агресорки. Цікаво, що в українській Вікіпедії вказано, що російського генерала з таким прізвищем було вбито на Херсонщині — навесні 2022 року, а в російській Вікіпеді дати смерті немає.

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В Службі безпеки України наголошують, що 24 лютого 2022 року Рязанцев особисто віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на захоплення Херсонської області. Саме він наказав за будь-яку ціну захопити стратегічно важливий аеродром у Чорнобаївці, а у період окупації правобережжя області російський генерал організовував масові репресії проти учасників руху опору в регіоні.

В Офісі генпрокурора додали, що під керівництвом підозрюваного було захоплено дамбу Північнокримського каналу, окуповано Херсон та тривав наступ на Миколаїв. Виконуючи вказівки генерала, військові рф обстрілювали об’єкти цивільної та житлової інфраструктури, грабували та вбивали мирне населення. Через такі напади на території області постраждало щонайменше 2 тисячі цивільних, серед них жінки та діти.

«За його наказом людей викрадали прямо посеред вулиці або з приватних авто під час перетину російських блокпостів. У такий спосіб російський посадовець виконував завдання москви щодо поширення кремлівського режиму на півдні України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Резанцеву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)», — йдеться у повідомленні СБУ.

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Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Де б не переховувався воєнний злочинець, його буде знайдено і покарано.

Нагадаємо, що після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україні було ліквідовано більше десяти російських генералів.

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Фото СБУ

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