«Ситуація з росіянами не має аналогів у світовій історії»: за неповний рік ЗСУ ліквідували 13 рашистських генералів

Військовий експерт Олег Жданов на своєму Youtube-каналі нещодавно заявив, що у армії росії не вистачає особового складу для повномасштабної війни й від 24 лютого 2022 року країна-терористка втратила 13 генералів. За його словами, це нонсенс та рекорд для Книги рекордів Гіннесса. Що цікаво, лише за перший місяць війни загинуло 6 ключових генералів російської федерації.

— На завершення Другої світової війни Радянський Союз мав 11-мільйонну армію. За майже рік війни в Україні у рф втрати — за 100 тисяч. Зіставте ці втрати з часовими параметрами — ситуація з росіянами не має аналогів у світовій історії, — заявив «ФАКТАМ» військовий експерт Петро Черник. — Чому гине так багато генералів? Все просто — концентрація влади у російській армії. Там вже давно склалось, що молодші командири банально бояться приймати рішення. І не тільки вони, навіть ті ж командири бригад. Відповідно генерали повинні їхати на передові позиції та ухвалювати ті чи інші рішення. Після чого контролювати їх виконання. Тому шанси загинути у них збільшуються.

Ще один важливий момент — в армії окупантів не навчились оцінювати ситуації навколо поля бою, на низькому рівні працює розвідка. То ж знову таки генерали повинні бути присутні на передовій та все контролювати. Й потрапляють під наші сталеві ЗСУ. Тому маємо такий якісний показник.

Російські генерали змушені особисто їхати на передові позиції, щоб ухвалювати рішення та контролювати їхнє виконання, де й потрапляють під удар ЗСУ

За словами Петра Черника, у деяких випадках російський офіцерський склад та генерали намагаються силою утримувати ситуацію, адже не завжди їхні солдати рвуться у бій. Також відсутнє стійке управління військами на великих відстанях, відповідно генеральський штаб часто знаходиться безпосередньо біля лінії зіткнення.

— Сама система армії ворога побудована на єдиноначальності, там важлива роль особистості, — пояснює експерт. — Коли гине генерал, командир — це певним чином деморалізує особовий склад. Але чим більше токсичного «російського матеріалу» ми переб’ємо, тим краще. І не варто нам зачаровуватись тим, що російська федерація не шкодує своїх генералів. Та хай не жаліє! Не варто там шукати якогось людського обличчя. Чим більше їх вб'ємо в Україні, тим гірше у рф буде управління військами. Й відповідно тоді українська армія матиме кращі стратегічні передумови для нашої перемоги.

Через відкриті джерела дізнаюсь прізвища тих генералів, які країна-терористка втратила від початку повномасштабного вторгнення. Начальник штабу і перший заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу росії Віталій Герасимов був ліквідований ЗСУ під Харковом на початку березня. Начальник штабу, генерал-майор воював у Чечні та Сирії, крім того, очолювана ним 15-а мотострілецька бригада брала участь у бойових діях на Донбасі. Він нагороджений медаллю «За повернення Криму».

Заступник командувача 41-ї армії Центрального військового округу росії, генерал-майор Андрій Суховецький — теж досить відома постать. Воював в Абхазії, Сирії, Чечні, отримав медаль «За повернення Криму». На посаду заступника командувача командира 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Суховецького було призначено у жовтні 2021 року. Попереднє місце служби генерал-майора, — 7-ма гвардійська десантно-штурмова Червонопрапорна, орденів Суворова та Кутузова дивізія (гірська) — військове з'єднання Повітряно-десантних військ збройних сил рф у Південному військовому окрузі. Поховали його у Новоросійську 5 березня.

Генерал-майора Андрія Суховецького поховали у Новоросійську 5 березня 2022 року

Командувач 29-ї армії Східного військового округу росії Андрій Колесников загинув 11 березня. 2021 року йому дали звання генерал-майора.

Командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил рф генерал-лейтенанта Андрія Мордвічева вбили 18 березня на аеродромі в Чорнобаївці.

Командир 150-ї мотострілецької дивізії Олег Мітяєв загинув 15 березня 2022 року під Маріуполем. В 2021 обіймав посаду заступника командувача угрупуванням військ росії у Сирії. 9 травня 2021 у званні генерал-майора і на посаді начальника штабу першого заступника командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу, був командувачем парадом у Волгограді. З листопада 2021 року — він командувач 8-ї гвардійської загальновійськової армії.

Також у Чорнобаївці загинув командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу генерал-лейтенант Яків Резанцев. З 2018 по серпень 2020 року — він командувач 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. З серпня 2020 року — командувач 49-ю загальновійськовою армією Південного військового округу (Ставрополь), виконував спеціальні завдання у Сирії. Бійці під командуванням генерал-лейтенанта Резанцева у 2022 році брали безпосередню участь у війні проти України, де й зазнали значних втрат.

Генерала-майора Андрія Симонова «задвухсотили» наприкінці квітня під Ізюмом, вдаривши по передовому командному пункту. З серпня 2014 року він — заступник начальника військ РЕБ ЗС рф (станом на 2017 рік та на вересень-жовтень 2021 року продовжував обіймати цю ж посаду).

Генерал-лейтенант Роман Кутузов був ліквідований українськими воїнами 5 червня в Луганській області. Начальник штабу — перший заступник командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу, командував 1-м армійським корпусом самопроголошеної «ДНР».

Генерал-лейтенант Роман Кутузов був ліквідований українськими воїнами 5 червня в Луганській області

Канамат Боташев — військовий льотчик-снайпер і воєначальник. Генерал-майор, з 2013 року — в запасі. У 2022 році у складі російської приватної військової компанії брав участь у вторгненні російських військ. 22 травня 2022 року був збитий під час боїв на території Попасної Луганської області. Йому посмертно надано звання героя російської федерації.

В липні у Новій Каховці загинув начальник штабу 22-го армійського корпусу ЗС рф (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насибулін.

Про загальні втрати ворога читайте тут.

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