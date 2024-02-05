«Повернули у 2000-ні!»: мережа обурена кошторисом та організацією Нацвідбору на «Євробачення-2024»

Глядачі обрали представника України на цьогорічному міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення», що пройде у травні в Мальме (Швеція). Від нашої країни поїде дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria».

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Нагадаємо, виступи учасників Нацвідбору та запис коментарів журі проводилися за день до оголошення результатів. Ведучими трансляції стали Тімур Мірошниченко, Юлія Саніна та Василь Байдак. У складі журі — Джамала, Андрій Данилко та Сергій Танчинець. Саме оголошення відбулося тільки з другої спроби та проходило в укритті.

У цьому році за організацію Нацвідбору відповідала продакшн студія каналу «1+1», яка зазвичай готує проєкти «Голос країни» та «Танці з зірками». На сайті ProZorro зазначено, що вечірнє телевізійне шоу під назвою «Національний відбір на «Євробачення-2024» коштувало 10 999 811,46 гривні. Усі ці гроші будуть сплачені з державного бюджету України.

У соціальній мережі розростається скандал з приводу витрачених коштів та якості проведення Нацвідбору.

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«На те ми і українці, під час війни витратити на це 10 мільйонів», — зазначають у коментарях.

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«Не беріться більше, не тягнете, — звернулись глядачі до продюсерів „1+1“. - Завжди сім'єю ходили в КПІ на відбори. Було цікаво, вау!»

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Багато хто зазначив, що минулорічний Нацвідбір, який проходив в укритті у метро, був набагато кращий. Нагадаємо, для каналу це перший досвід проведення такого музичного відбору.

«Звук був жахливий, — обурилися у дописі. — Усі учасники викидали навушники під час співу. Шкода, бо ми все-таки хотіли послухати пісні».

«Просто признайте, що „Євробачення“ — не ваше», — написали шанувальники конкурсу.

«На жаль, сценарна і режисерська роботи були на рівні УТ-1, — висловили думку у мережі. — Хто писав ці жарти, які повернули мене в далекі 2000-ні?«

«Велике розчарування бачити, що деякі люди не цінують та не осягають велику роботу інших — цілої індустрії», — написав, виправдовуючись, продюсер «Нацвідбору-2024» Володимир Завадюк.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» ведучий Тімур Мірошниченко розкрив подробиці Нацвідбору.

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