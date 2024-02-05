«Фіга з маком!»: «афганця» та народного артиста Зіброва розчарував розмір його пенсії

Народний артист України Павло Зібров, який раніше потрапив у скандал через гучний корпоратив під час війни, зізнався, що одержує 7500 гривень пенсії. Співак довгий час мріяв про п'ятизначні цифри на пенсійному рахунку через заслуги перед державою, але виявилося, що вони не сумуються — йдуть лише кошти за вислугу років та надбавка у 20%.

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Хоч Павло Зібров, як і народна артистка Оксана Білозір, має статус учасника бойових дій через війну СРСР в Афганістані, та все ж це звання лише додається до основного окладу як частина відсотків надбавки. Співак пояснив, що сума пенсії не залежить також від звання народного артиста, інформує Люкс ФМ.

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«Це не грає ролі: народний ти артист чи не народний. Пенсія за вислугою років робиться і залежно від того, які ти внески робив у Пенсійний фонд. Є надбавка до пенсії, здається, 20%. Я думав, що все сумують, підраховують, бо я учасник бойових дій в Афганістані, 45 років тому воював, і народний артист, і за грамоти, заслуги… Я думав, що все одразу докупи й буде в мене пенсія 50 тисяч. Фіга з маком! 7500 грн», — пояснив співак.

Зібров побував у гарячих точках під час війни СРСР проти Афганістану 1979 — 1989 років із концертами, щоб піднімати бойовий дух солдат. За заслуги перед державою артист отримав звання учасника бойових дій. Та, попри цей статус, єдиною пільгою, яку він має, є ділянка на Байковому кладовищі. Артист жартує: «Пільга є. На Байковому (кладовищі. — Авт.) 2 на 2. Діляночка досить дорога».

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«В Афганістан, коли строкова служба у мене була, ми їздили з концертами. І військові пісні співали, і народні українські, і естрадні — підіймали бойовий дух нашим солдатам. І співали для афганської армії за наших побратимів», — розповів співак.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Павло Зібров переспівав легендарний хіт «Хрещатик».

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