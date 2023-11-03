«По-новому»: Павло Зібров переспівав легендарний хіт «Хрещатик»

Музичний проект KOLABA, який нещодавно робив колаборації з Іво Бобулом та Оксаною Білозір, дав нове звучання легендарному хіту Павла Зіброва «Хрещатик». Пісня на вірші Юрія Рибчинського вперше зазвучала у 1994 році і досі вважається однією із найкращих пісень про Київ. Як і в кліпі, знятому у 1994-му, у новому відео співаки разом з Павлом Зібровим, який нещодавно вразив потужним хітом, колесять українською столицею на кабріолеті.

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«Хрещатик» віддзеркалює у собі душу та енергію Києва, де переплітаються минуле і майбутнє, традиції й інновації, — кажуть музиканти KOLABA. — Ця пісня -глибокий погляд на історію та сучасність міста. «Хрещатик» розповідає про відданість, силу духу та віру в майбутнє".

Відомо, що проєкт KOLABA створили львів’янин Андрій Павлеса та полтавчанин Владислав Крипак ще на початку великої війни з метою підтримки морального духу ЗСУ та усіх українців. Режисером кліпу «Хрещатик» став Андрій Брунов. Хіт зазвучав по-новому не лише музично — автори нової версії вирішили запікати у тексті слово «москва». А у відео ще й додали напис «Censored».

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«Я стежу за трендами та стараюсь йти в ногу з часом, — сказав презентуючи відео Павло Зібров. — За гуртом KOLABA стежив, бачив їхні роботи та як під їхні треки запалює молодь. Ми довго обговорювали: щоб це було в контексті зі мною та водночас на молодіжній хвилі і дійшли до висновку, що нашу співпрацю потрібно розпочати саме з моєї легендарної пісні „Хрещатик“. Її знає вся Україна, а також за кордоном, співають від малого до великого. Сучасний Хрещатик, яскрава картинка, модні звуки — все для того, щоб глядач та слухач зміг відчути, як це по-модному зараз кажуть, „вайб“ серця Києва».

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