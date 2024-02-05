«Ловлять диверсантів»: київську Оболонь перекрили блокпостами під приводом навчань та роздають повістки, — ЗМІ
В столиці в Оболонському районі проходять заходи щодо виявлення ворожої ДРГ. До цих пошуків доєдналися представники Тероборони, Нацполіції, Сектору оборони, а також ТЦК. Водночас, у військовій адміністрації столиці повідомили, що йдеться про навчання. А на фото, опублікованих ТЦК у соцмережах, видно, що водіям все ж роздають повістки, повідомляє «Інформатор».
Про пошуки диверсійно-розвідувальних груп ворога пише Оболонський районний РТЦК та СП у Facebook. Пост доповнюють світлинами, на яких центральні вулиці району перекриті повністю чи частково військовими, представниками Тероборони, а також співробітниками поліції. На деяких фото, зазначимо, водії стискають в руках папірці, дуже схожі на повістки.
«Проводяться пошукові заходи за участю представників Сектору оборони № 1 міста Києва, Оболонського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 129-го батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога», — зазначили у Оболонському районному ТЦК.
Докладніше про ситуацію з пошуком ДРГ розповів керівник пресслужби КМВА Владислав Бичок. За його словами, ретельна перевірка документів та спілкування з водіями на шляхах Оболонського району є штатними навчаннями, які до того ж були заплановані дуже задовго до початку лютого.
«В Оболонському районі відбувається тренування засобів оборони Києва, ТЦК і поліції, це штатні навчання, які були в них заплановані. Коли йдуть навчання, військові не займаються такою діяльністю, як роздача повісток. А вже наповнення та суть навчань — це справа Угруповання сил та засобів оборони міста Києва», — прокоментував Владислав Бичок.
Як писали «ФАКТИ», раніше у ЗСУ розповіли, кому з українців не вручатимуть повістки у громадських місцях, а юристи розповіли, у якому разі представники ТЦК можуть вручити водієві повістку на дорозі.
Фото: ТЦК та СП Оболонського району251
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