Буде, але не масово: комендант Київської області підтвердив вручення військовими повісток на блокпостах

З приводу проведення контрдиверсійних і безпекових заходів та появою блокпостів на Київщині з’явилося доволі багато чуток, деякі з яких пов'язані з мобілізацією. Підполковник Руслан Олійник, комендант Київської області розповів, що такі заходи на території області проводяться стабільно один-два рази на місяць, пише ТСН.ua.

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«Зараз контрдиверсійні та безпекові заходи будуть проведені за дорученням Руслана Кравченка, начальника КОВА, які погоджені з військовим командуванням. Їх мета — виявлення та запобігання пересуванню диверсійно-розвідувальних груп, екстремістів, терористів, оголошених у розшук осіб, контрабандного перевезення зброї, боєприпасів і вибухових речовин. Також передбачено виконання завдань щодо перевірки, огляду майна та транспортних засобів на блокпостах. Саме з цією метою на території області будуть проведені контрдиверсійні заходи. Вони триватимуть від 28 грудня до 6 січня», — повідомив він.

За словами коменданта, пошукові дії та фільтраційні заходи спрямовані на всіх людей, які порушують закон.

«Заходи стосуються не лише мешканців Києва та Київської області. Зараз ці регіони є транзитною зоною, через яку пересуваються мешканці з усіх куточків України. Тому в рамках фільтраційних заходів ми відпрацьовуємо оперативну інформацію, проводимо спільні заходи з Національною поліцією України, СБУ. В цих заходах немає якогось вузького ефекту, який ми хочемо отримати — це комплекс завдань із безпекових питань», — сказав Олійник.

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Він також розповів, що ці заходи не пов’язані з посиленням мобілізації в регіоні.

«Всі заходи на Київщині планові. Нема жодних окремих вказівок щодо посилення мобілізації. Їх точно не було», — зазначив комендант.

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Щодо повісток, то вони, за словами Олійника, будуть видаватися «лише за встановленим порядком».

«Наприклад, якщо співробітники поліції по базі перевіряють людину і бачать, що особа перебуває в розшуку як така, що ухиляється від призову, або не поновила облікові данні в ТЦК та СП, то, звісно, в такому разі співробітники територіального центру комплектування будуть виписувати таким громадянам повістки. Але це не буде масовим роздаванням повісток, як це, можливо, собі уявляють люди. Такого точно не буде. Це безпекові заходи, які ми виконуємо на доручення військового командування та голови КОВА», — написав він.

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Зазначимо, що нещодавно колишній народний депутат України Ігор Мосійчук виклав у соцмережу документ стосовно мобілізаційних заходів на Обухівщині, згідно з яким ТЦК та СП разом з органами місцевої влади мають обладнати спеціальні блокпости, на яких військкоми перевірятимуть документи, виписувати повістки та затримувати порушників.

Також днями у ЗСУ розповіли, кому з українців не вручатимуть повістки у громадських місцях.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи можуть мобілізувати під час короткої поїздки до іншого регіону, а також про те, чи мають військові право затримати людину, щоб вручити повістку.

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