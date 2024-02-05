Чому такси «живучіші» за бульдогів: вчені виявили взаємозв'язок між розміром і формою тіла собак і тривалістю їхнього життя

У Великій Британії, де нещодавно заборонили розведення, продаж і володіння собаками породи американський буллі XL, провели нове дослідження понад 500 000 собак, результати якого додають більше деталей до нашого розуміння тривалості життя цих тварин на основі породи, розміру, форми обличчя та інших факторів, пише meta.ua.

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Нове дослідження, опубліковане минулого тижня в Scientific Reports, пропонує більш детальну картину того, скільки зазвичай живуть собаки, залежно від їх породи, статі, розміру та форми обличчя.

Так, маленькі та довгоносі собаки живуть найдовше, тоді як великі та плосконосі собаки живуть найменше. Ці висновки можуть допомогти власникам домашніх тварин, притулкам для тварин, заводчикам і політикам приймати більш обґрунтовані рішення щодо здоров’я та добробуту собак.

За даними дослідження, середня тривалість життя всіх собак у вибірці становила 12,5 року. Самки, як правило, живуть трохи довше, ніж самці, із середньою тривалістю життя 12,7 року, порівняно з 12,4 року для самців.

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Коли команда дослідила розмір і форму обличчя, вони виявили, що менші та довгоносі собаки живуть довше, ніж великі та плосконосі собаки. Наприклад, мініатюрні такси, які одночасно є маленькими та довгоносими, мали середню тривалість життя 14 років, у порівнянні лише з 9,8 року у французьких бульдогів, які є собаками середнього розміру з плоским носом.

Плосконосі собаки мають багато відомих проблем зі здоров’ям, включаючи проблеми з диханням і непереносимість спеки, але залишається незрозумілим, чи впливають ці фактори на ризик передчасної смерті.

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Серед 155 чистокровних порід, включених до набору даних, ланкаширські хілери, як правило, живуть найдовше, із середньою тривалістю життя 15,4 року. Позаду них були тибетські спанієлі (15,2 роки), італійські болонки (14,9 року), шиба іну (14,6 року) і папільйони (14,5 року) тощо.

Породами з найменшою тривалістю життя були кавказькі вівчарки (5,4 року), канарський дог (7,7 року) і кане-корсо (8,1 року).

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Один несподіваний висновок полягав у тому, що породисті собаки, як правило, живуть довше, ніж метиси: середня тривалість життя чистокровних собак становила 12,7 року, у порівнянні з 12 роками у метисів.

Це контрастує з давнім переконанням, що собаки змішаної породи живуть довше, ніж породисті собаки, оскільки вони мають більше варіацій у своїх генах.

Раніше «ФАКТИ» писали, як зігріти собак і кішок взимку.

Фото: Bruce Warrington/Unsplash

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