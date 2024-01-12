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Світ

Ще в одній країні заборонили популярну породу собак

14:30 14 січня 2024
американський буллі XL

Уряд Шотландії піде слідами Англії та Уельсу і також заборонить розведення, продаж і володіння собаками породи американський буллі XL, заявив перший міністр Шотландії Хумза Юсаф. Собаки цієї породи за останні два роки до смерті покусали щонайменше 14 людей у Великій Британії. А от у Норвегії, як раніше повідомляли «ФАКТИ», заборонили розводити бульдогів та кавалер-кінг-чарльз-спанієлів. Цих собак назвали «продуктом жорстокості» через численні критичні проблеми зі здоров'ям у собак, які виникли в результаті штучного відбору, що проводила людина.

Міністр визнав, що на рішення вплинули люди, які привозять собак цієї породи до Шотландії з Англії та Уельсу, намагаючись врятувати їх від усипляння. Заборона на розведення, продаж і володіння американськими собаками породи буллі XL, яка зараз діє в Англії та Уельсі, була введена урядом Великобританії після серії смертельних укусів людей собаками цієї породи.

З 31 грудня заборонено розводити собак породи американський бультер'єр, продавати їх або вигулювати без намордника чи повідка, а з 1 лютого всі собаки цієї породи, власники яких не подали заяву на звільнення від заборони на володіння ними, вважатимуться нелегальними і підлягатимуть усиплянню. Собаки, власники яких подали заяву на отримання такого дозволу, повинні бути кастровані, мікрочіповані, застраховані і можуть вигулюватися в громадських місцях тільки на повідку і в наморднику.

Але, як повідомляють британські ЗМІ в останні дні, з моменту оголошення заборони в Англії та Уельсі почастішали випадки, коли американських собак породи буллі XL перевозять до Шотландії, щоб врятувати їх від усипляння. Цього тижня телеканал Sky News поспілкувався з чоловіком, який вже здійснив чотири рейси з Бірмінгема до Шотландії, взявши з собою 12 собак.

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«За останні кілька тижнів стало зрозуміло — на жаль, я боюся — що ми спостерігаємо наплив собак породи буллі XL до Шотландії. Ми, по суті, повторимо правила, що діють в Англії та Уельсі, тут, в Шотландії, тому що ми повинні реагувати на поточну ситуацію, і тому ми зробимо все необхідне для забезпечення громадської безпеки», — сказав Хумза Юсаф в шотландському парламенті.

Американський бультер'єр — це порода, яка була виведена у 1980-х роках на основі американського пітбуля. XL — це більша версія американського бультер'єра, що важить понад 60 кг. Це п'ята порода, включена до списку заборонених у Великобританії.

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Раніше повідомлялося, що у Польщі власники собак, породи яких вважаються агресивними, можуть отримати штраф чи догану, якщо пес буде без намордника і повідка в публічних місцях.

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