Як зігріти собак і кішок взимку: поради, які точно знадобляться

Українці, які рятували тварин під час війни, постійно опікуються своїми домашніми улюбленцями. У холодну пору роки ми можемо легко накинути джемпер, взути теплі чобітки, а ось наші домашні улюбленці потребують допомоги, особливо, якщо вони живуть переважно на вулиці собаки чи коти. Навіть маючи чудову велику шерсть, наші улюбленці теж можуть відчувати холод.

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Певні породи собак, такі як чихуахуа, потребують більше тепла, ніж інші, а також старші тварини або ті, що страждають на артрит чи інші захворювання. Тож, як нам зігріти та убезпечити наших пухнастих членів сім'ї в холодні місяці, розповіли автори видання Animal emergency service.

Ніщо так не зігріває наші серця, як цуценя чи кошеня в надзвичайно милому джемперчику. Насправді, вони забезпечують необхідне тепло, особливо для тварин з короткою шерстю. Сьогодні існує багато різних варіантів. Тільки переконайтеся, що ваш улюбленець має достатньо простору для дихання, вбрання не надто тісне і не має звисаючих шнурів чи ґудзиків, які можна легко проковтнути.

Утримувати собаку чи кота взимку в приміщенні — це, безумовно, ідеальний варіант, однак, зрозуміло, що якщо ваша собака чи кіт — переважно вуличні тварини, змінити їхні звички до сну може бути дещо складно. Будка або закрита територія, буде дуже доречним для вашого песика чи котика, коли настане мороз.

Шерсть наших котів і собак — основне джерело тепла. Хоча в холодні місяці у нас може виникнути спокуса дозволити їм відростити довгу шерсть, щоб зігрітися, важливо дотримуватися зимової процедури догляду за тваринами. Регулярний догляд не лише забезпечить вашим пухнастикам комфорт, але й допоможе уникнути проблем зі шкірою, зменшить линяння. Зимова погода часто буває вологою і сирою, з брудом, калюжами і мокрими залишками трави, тому наші домашні улюбленці, які живуть на вулиці, більш схильні до забруднення шерсті, утворення ковтунів. Також пам'ятайте, що якщо ви миєте собаку, краще купати її в приміщенні теплою водою і повністю витирати теплим рушником, перш ніж випускати на вулицю.

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Будьте обережні, якщо ваш улюбленець любить перебувати біля обігрівачів або вогню, якщо він знаходиться занадто близько або засинає, його шкіра може пересохнути або навіть зазнати опіків.

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У холодні місяці, коли нашим улюбленцям потрібно більше енергії, щоб зігрітися, ви можете помітити, що вони більш голодні. Ці додаткові калорії потрібні, щоб підтримувати температуру тіла в нормі. Деякі породи навіть мають додаткові потреби в харчуванні взимку. Не менш важливо також скоригувати раціон харчування, якщо ваш улюбленець мало рухається в холодну пору року, щоб уникнути набору ваги. Якщо ви вважаєте, що перегодовуєте свого пухнастого друга, обов'язково проконсультуйтеся з ветеринаром про те, скільки йому потрібно давати їжі.

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