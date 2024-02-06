Понад тисячу окупантів, 35 бронемашин та 17 танків: в Генштабі повідомили про втрати ворога

Протягом минулої доби російський ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На фронті відбулося 126 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Зокрема, на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 8 атак біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 20 атак ворога неподалік Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Тернів, Торського, Григорівки Донецької області.

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Силами оборони відбито 10 атак противника в поблизу населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В ході боїв наші воїни успішно застосовують безпілотники. Так, в 5-й штурмовій бригаді показали, як це роблять оператори дронів на Бахмутському напрямку.

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На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак.

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Силами оборони також відбито 2 атаки противника в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління та 3 складах боєприпасів противника.

Втрати ворога

Нагадаємо, за час повномасштабного російського вторгнення Україна потопила п’яту частину Чорноморського флоту рф. За інформацією військових експертів, якщо судити за загальним тоннажем кораблів, втрати флоту рф становлять уже 20%.

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