Як пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, який раніше відзначив нову стратегію ЗСУ у війні з росією, навесні 2022 року Чорноморський флот російської федерації налічував понад 70 кораблів, а російська пропаганда називала його «непереможним».

ВІДЕО ДНЯ

Та флот назавжди відійшов від українських берегів після знищення крейсера «Москва».

«Загалом відтоді у відкритому морі та в доках знищено 13 кораблів, а також будівлю штабу ЧФ у Севастополі. Буквально днями в Криму морськими безпілотниками потопили ракетний катер «Івановець», — пише він.

Своєю чергою німецький експерт по Україні Маттіа Неллес опублікував наочну інфографіку про втрати Чорноморського флоту з початку війни. Якщо судити за загальним тоннажем кораблів, втрати флоту становлять уже 20%.

«росія не є значною військово-морською державою. Її силою завжди була армія, а не флот. Це стосується і Чорного моря, де вони самі затопили частину флоту в Кримську війну 1854 року і після революції 1918 року, — заявив BILD історик Ян Берендс із Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері. — Успіхи України проти путінських військових кораблів після 2022 року ілюструють брак сучасних технологій і непрофесіоналізм моряків».

РЕКЛАМА

Раніше військовий оглядач російської служби Бі-бі-сі Павло Аксьонов пояснив важливість знищення чергового корабля рф в Криму.

РЕКЛАМА

68

Читайте нас у Facebook