36.78 / 37.34 39.90 / 40.65
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Україна потопила п’яту частину Чорноморського флоту рф, — німецький експерт

11:03 5 лютого 2024
Чорноморський флот РФ

Як пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, який раніше відзначив нову стратегію ЗСУ у війні з росією, навесні 2022 року Чорноморський флот російської федерації налічував понад 70 кораблів, а російська пропаганда називала його «непереможним».

Та флот назавжди відійшов від українських берегів після знищення крейсера «Москва».

«Загалом відтоді у відкритому морі та в доках знищено 13 кораблів, а також будівлю штабу ЧФ у Севастополі. Буквально днями в Криму морськими безпілотниками потопили ракетний катер «Івановець», — пише він.

Своєю чергою німецький експерт по Україні Маттіа Неллес опублікував наочну інфографіку про втрати Чорноморського флоту з початку війни. Якщо судити за загальним тоннажем кораблів, втрати флоту становлять уже 20%.

«росія не є значною військово-морською державою. Її силою завжди була армія, а не флот. Це стосується і Чорного моря, де вони самі затопили частину флоту в Кримську війну 1854 року і після революції 1918 року, — заявив BILD історик Ян Берендс із Європейського університету Віадріна у Франкфурті-на-Одері. — Успіхи України проти путінських військових кораблів після 2022 року ілюструють брак сучасних технологій і непрофесіоналізм моряків».

РЕКЛАМА

Раніше військовий оглядач російської служби Бі-бі-сі Павло Аксьонов пояснив важливість знищення чергового корабля рф в Криму.

Читайте також: «Сучасні збройні сили рф де-факто знищені»: німецький генерал про те, чи буде новий великий наступ росії на Україну

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

68

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Відсутність дистанції між авто

Не давайте йому «притискатись»: названо ТОП-5 способів змусити водія, який їде за вами, збільшити дистанцію

Близнюкам – несподівані новини, Скорпіонам – зміни у житті, Ракам – поліпшення карми: гороскоп на день Песика-фудблогера

Близнюкам — несподівані новини, Скорпіонам — зміни у житті, Ракам — поліпшення карми: гороскоп на день Песика-фудблогера

автомобілі

Беріть «з закритими очима»: названо ТОП-10 автомобілів Toyota з пробігом, які можна купувати без роздумів

Заповнення квитанції

«Неуважні» платять вдвічі більше: як пенсіонери змушені витрачати останні гроші через хитрість енергетиків

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту