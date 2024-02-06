Ніхто нічого не зрозумів: в Українському товаристві глухих не задоволені перекладом «Євробачення» жестовою мовою

В Українському товаристві глухих (УТОГ) вважають, що подання матеріалу нацвідбору на «Євробачення-2024» жестовою мовою здійснювалося на аматорському рівні та переважно за власною інтерпретацією матеріалу.

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Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» повідомила перша заступниця голови УТОГ Тетяна Кривко.

«Так, це було шоу, яке дуже сподобалося аудиторії людей, які чують. Але це не зайшло людям, які мають знижений слух або зовсім не чують і користуються жестовою мовою. Тому що це насправді не був професійний переклад, який міг би бути, якби його здійснювали досвідчені перекладачі жестовою мовою», — наголосила Кривко.

За її словами, про це вже кілька днів активно говорять у спільноті глухих: «Глухі люди просто кажуть: «Я нічого не зрозумів».

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Тетяна Кривко пояснила, що, прагнучи зробити начебто добру справу, організатори зовсім не врахували, чи комфортно буде подано матеріал для людей, які не чують.

«Тож сьогодні отримуємо відгуки розчарованості та навіть відчуття того, що організатори зневажили жестомовних осіб, запропонувавши їм низькосортний вид перекладу жестовою мовою», — кажуть в Українському товаристві глухих.

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Також у товаристві закликають до використання якісного підходу для забезпечення інклюзивності на національному рівні.

Хочу, щоб усі запамʼятали!

Перекладачка жестової мови на Нацвідборі Євробачення-2024 — Катерина Заботкіна



дякую! pic.twitter.com/BokPaK9AdX РЕКЛАМА February 3, 2024

Водночас глядачам Нацвідбору на «Євробачення-2024» сподобалося, як дублювали жестовою мовою на відеотрансляціях усе, що відбувається на сцені. Перекладачкою розмовних студій була Ольга Буназів, а за адаптацію пісень відповідала Катерина Заботкіна.

Зазначимо, що 3 лютого 2024 року на платформах Суспільного проходив фінал національного відбору на «Євробачення-2024», етер якого був записаний завчасно через загрозу ракетних обстрілів. Проте під час голосування в застосунку «Дія» стався збій, тому голосування за фіналістів Нацвідбору організатори продовжили, і воно тривало до 19:00 4 лютого.

Переможцем Нацвідбору на «Євробачення-2024» став дует alyona alyona & Jerry Heil. Саме вони поїдуть до шведського міста Мальме, де 7 та 9 травня пройдуть півфінали, а 11 травня — гранд-фінал 68-го Пісенного конкурсу «Євробачення-2024».

Нагадаємо, перед фіналом за оновленими прогнозами букмекерів перше місце посідав дует Jerry Heil та alyona alyona з композицією «Teresa & Maria», друге місце — MÉLOVIN з піснею DREAMER, третє — ANKA з піснею «Палала».

Відразу після фіналу, MÉLOVIN, який посів третє місце, поставив під сумнів правдивість результатів, зазначив, що в нього є сумнів стосовно голосування.

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