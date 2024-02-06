Чи потрібно при купівлі авто переоформляти страховий поліс: відповів адвокат

Нещодавно «ФАКТИ» публікували роз’яснення адвоката про важливий нюанс щодо страховки авто. Наступна публікація теж стосується страховки. Зазвичай, під час купівлі автомобіля у нового власника одразу виникає питання, чи потрібно оформляти новий страховий поліс на себе, ділиться адвокат Олександр Головченко.

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Існує три способи оформлення страхового поліса при зміні автовласника.

«1. Передача страхового полісу новому власнику — він буде чинним до закінчення терміну дії.

При продажі автомобіля власник може передати страховий поліс покупцеві безоплатно або за винагороду (за домовленістю сторін).

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У такому випадку автоцивілка поширюється на усіх водіїв автомобіля, а тому страховий поліс продовжує діяти й після переоформлення прав власності на авто до дня закінчення терміну дії.

Це пояснюється тим, що страхується не власник, а сам транспортний засіб (ст. 20−1 ЗУ «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»).

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2. Колишній власник переносить кошти на оформлення нової автоцивілки для іншого автомобіля. В такому випадку колишній власник транспортного засобу повинен звернутися до своєї страхової компанії, щоб розірвати чинний договір та перенести залишок коштів на оформлення нового поліса на інше авто. Розірвання чинного договору відбувається одночасно з укладенням нового".

3. Також є спосіб, коли колишній власник повертає залишок коштів від розірвання договору автострахування.

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«Якщо колишній власник продає автомобіль, але не збирається купувати новий, або у нього вже є страховий поліс, він може звернутися до своєї страхової компанії та анулювати договір страхування. У такому випадку, залишок коштів йому повертається. Повернення не буде, якщо за період дії поліса відбувалися за ним страхові виплати».

Нагадаємо про «неприємні сюрпризи», адже у 2024 році для українських водіїв діє низка змін.

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