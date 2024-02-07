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Події

Внаслідок удару по Миколаєву одна людина загинула, пошкоджено близько 20 житлових будинків, — мер Сенкевич (фото, відео)

8:36 7 лютого 2024
Газогін

Під час ракетної атаки ранком 7 лютого в Миколаєві був «прильот» посеред житлової забудови.

За інформацією мера міста Олександра Сєнкевича, пошкоджені житлові будинки, близько 20 з них — без дахів. Пошкодження газових і водопровідних мереж комунальники вже ліквідовують.

Фото зі сторінки "Николаевский Ванек"

«Є поранені. Одна людина госпіталізована. Іншим надали допомогу на місці», — зазначив він, а згодом додав, що чоловік, якого госпіталізували після обстрілу, помер у реанімації — у нього були важкі мінно-вибухова та черепно-мозкова травма.

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Фото "НикВести"

Фото "НикВести"

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Фото "НикВести"

Нагадаємо, що під час нещодавнього обстрілу росіянами Херсона загинули чотири людини.

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Ілюстративне фото зі сторінки Нацполіції

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