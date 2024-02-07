Уламок ракети частково зруйнував житлову багатоповерхівку у Києві (фото, відео)
Під час ракетної атаки на столицю в Голосіївському районі Києва уламок поцілив у багатоповерхівку. Загалом в районі столиці було збито близько 20 ракет.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Також в цьому районі палають автівки та приміщення СТО. «Всі служби на місці. Одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки», — каже міський голова.
В мережу вже викладають відео багатоповерхівки, частина якої пошкоджена внаслідок повітряної атаки.
«За попередньою інформацією, в Голосіївському районі крім багатоповерхового житлового будинку, сталася пожежа на станції технічного обслуговування. Також загорілися припарковані автомобілі. Працюють підрозділи ДСНС. У Дніпровському районі постраждало дві людини, пошкоджено підземні електромережі», — зазначають в КМВА.
В Дніпровському районі двом постраждалим медики надали допомогу на місці. Також була пошкоджена магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.
Згодом Віталій Кличко додав, що в Голосіївському районі столиці відомо вже про шістьох постраждалих. На місці працюють екстренні служби.
Нагадаємо, що в Миколаїві був «приліт» посеред житлової забудови. Одна людина загинула.
Фото — скріншот1544
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