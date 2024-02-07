Уламок ракети частково зруйнував житлову багатоповерхівку у Києві (фото, відео)

Під час ракетної атаки на столицю в Голосіївському районі Києва уламок поцілив у багатоповерхівку. Загалом в районі столиці було збито близько 20 ракет.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Також в цьому районі палають автівки та приміщення СТО. «Всі служби на місці. Одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки», — каже міський голова.

В мережу вже викладають відео багатоповерхівки, частина якої пошкоджена внаслідок повітряної атаки.

РЕКЛАМА

«За попередньою інформацією, в Голосіївському районі крім багатоповерхового житлового будинку, сталася пожежа на станції технічного обслуговування. Також загорілися припарковані автомобілі. Працюють підрозділи ДСНС. У Дніпровському районі постраждало дві людини, пошкоджено підземні електромережі», — зазначають в КМВА.

РЕКЛАМА

В Дніпровському районі двом постраждалим медики надали допомогу на місці. Також була пошкоджена магістраль теплопостачання на лівому березі столиці.

РЕКЛАМА

Згодом Віталій Кличко додав, що в Голосіївському районі столиці відомо вже про шістьох постраждалих. На місці працюють екстренні служби.

Нагадаємо, що в Миколаїві був «приліт» посеред житлової забудови. Одна людина загинула.

Фото — скріншот

1544

Читайте нас у Facebook