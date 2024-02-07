В етер вийде продовження популярного кулінарного шоу

У Києві проходять зйомки тринадцятого сезону популярного кулінарного шоу «МайстерШеф». Нагадаємо, переможницею 12 сезону стала 25-річна Валерія Матрохіна. Робота над «МайстерШеф-13» почалась ще наприкінці листопада минулого року і відбувається з дотриманням усіх безпекових правил.

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У новому сезоні за звання найсильнішого «майстершефа» знов змагатимуться аматори. Відомо, що серед учасників кулінари з передової, розробник дронів, жінка-м'ясничка, кулінарка-реперка та сестри-близнючки. Оцінюватимуть майстерність аматорів незмінні судді «МайстерШеф»: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. В одному з випусків вони навіть стануть повноцінними учасниками команд.

Учасники проєкту готуватимуть для ЗСУ, волонтерів і запросять в гості військових, які проходять реабілітацію. Один з епізодів нового сезону буде присвячений справжньому українському салу. А також у проєкті з’явиться нове правило — імунітет.

«Раніше капітан команди-аутсайдерів часто одягав чорний фартух, а капітан команди-переможців не отримував гідної нагороди за перемогу, — розказав про нові правила креативний продюсер проєкту Дмитро Широбоков. — Аби це виправити, цього сезону з’явився імунітет. На учасників також чекатиме майстер-клас переможниці попереднього сезону Валерії Матрохіної — готуватимуть з використанням чайного гриба. Буде цілий епізод, присвячений майстер-класам наших суддів».

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«ФАКТИ» писали, що квартира Ектора-Хіменеса Браво була пошкоджена уламками дрону.

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