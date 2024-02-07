ДНК-експертиза для пошуку людей, які загинули або зникли безвісти: юристи пояснили, скільки часу її можуть проводити

Молекулярно-генетична експертиза — дослідження біологічного матеріалу людини для отримання її геномної інформації. Підставою для проведення експертизи є документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), у даному випадку — це постанова слідчого, повідомляє «Юридична сотня». «ФАКТИ» раніше наводили слова судмедексперта В`ячеслава Жука, що «сама експертиза насправді нескладна, просто займає багато часу — до кількох місяців».

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«Судові експертизи за дорученням слідчого проводяться за рахунок коштів, виділених цим експертним установам з Державного бюджету України.

Строк проведення експертизи не повинен перевищувати 90 календарних днів.

У разі значного завантаження експерта (одночасно понад десять експертиз) більший розумний строк установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який призначив експертизу), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів.

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Ідентифікація може проводитися двома способами:

непряма ідентифікація — порівняння ДНК особи з ДНК її кровних родичів.

пряма проводиться при відсутності кровних родичів за допомогою особистих речей загиблого (одяг, зубна щітка і т.д.)".

Повторний відбір генетичного матеріалу можливий, коли:

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відсоток співпадіння дуже малий,

під час ідентифікації тіла виявлено явні розбіжності зовнішності й індивідуальних особливостей зниклої людини з даними, що внесені до карти невідомого,

втрачено попередньо зібраний зразок генетичного матеріалу.

«Рідні особи, яку встановлюють, не можуть ініціювати проведення повторної експертизи за власним бажанням. Такі повноваження має слідчий, який може винести постанову про повторний відбір зразків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення ДНК-профілю».

Раніше «ФАКТИ» писали, що за результатами експертизи ДНК вдалося встановити особу старшого лейтенанта Олександра Величко, який майже рік був безвісти зниклим.

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