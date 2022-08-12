«Генетичний матеріал береться не тільки в онука та дідуся, але й у матері дитини»: як визнати батьківство, коли тато зник безвісти

Досить часто до адвокатки Ольги Семенюк звертаються українці з питанням, як визначити батьківство, якщо батько пропав безвісно під час воєнних дій. Чи можна це зробити через ДНК-експертизу дідуся дитини?

«Перед тим, як звертатися до суду, потрібно з’ясувати, з якою метою встановлюється батьківство чоловіка, який пропав безвісно під час воєнних дій, — розповідає адвокатка. - Чи це потрібно лише для того, щоб внести зміни в актовий запис про народження дитини, чи можливе претендування цієї дитини на спадщину? Від цього залежить форма звернення до суду з заявою про окреме провадження чи з позовною заявою про встановлення батьківства. Окреме провадження — це вид не позовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Відповідний порядок застосовується, зокрема, якщо встановлення такого факту не пов’язується з подальшим вирішенням спору про право. Якщо особа звертається до суду з вимогою про встановлення фактів, що мають юридичне значення, які можуть вплинути на спадкові права, спір вирішується в позовному провадженні. Якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів, яка, у разі відсутності спору, розглядається за правилами окремого провадження. В заяві в порядку окремого провадження або в позовній заяві варто вказати, де, коли, за яких обставин познайомились батьки дитини, коли розпочали фактичні шлюбні стосунки, чи проживали разом: за якою адресою, в який період часу та інші деталі, що свідчать про наявні між жінкою та чоловіком стосунки".

За словами адвокатки, вибір доказів може бути різним: спільні фото та відеозаписи, пояснення свідків, письмові докази. Також можливо проведення молекулярно-генетичної експертизи.

«Її проведення відбувається як за ухвалою суду, так і за власним зверненням. На даний час існує багато приватних установ, які працюють на підставі ліцензій, виданих МОЗ України, для проведення молекулярно-генетичних експертиз. Так, тест ДНК онука та дідуся починається з отримання лабораторією генетичного матеріалу всіх тестованих. Стандартним матеріалом є букальний епітелій, взятий мазком з внутрішньої сторони щоки. Генетичний матеріал береться не тільки в онука та дідуся, але й у матері дитини. На основі проведеного порівняння виконується статистичний аналіз і визначається індекс спорідненості. Що більше значення індексу спорідненості (> 1,0), то вище ймовірність того, що ці дві людини пов'язані. Навіть в ситуації, коли батько дитини загинув чи безвісно відсутній, при наявності інших родичів з боку батька можливо встановити батьківство в судовому порядку з використанням результатів проведеної молекулярно-генетичної експертизи».

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