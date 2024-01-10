Майже рік був безвісти зниклим: на Полтавщині попрощались із 33-річним воїном-добровольцем

Олександр Величко був старшим лейтенантом. Життя 33-річного воїна обірвалось ще навесні минулого року в результаті здійснення російськими військовими авіаційного удару по позиціях підрозділу. Про захисника розповіли у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де він навчався на факультеті психології.

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«У червні 2007 року Олександр, закінчив Вороньківську загальноосвітню школу I-III ступенів і вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на факультет психології за спеціальністю „Соціальна робота“. У 2011 році отримав диплом бакалавра. За мирного часу обіймав посади в різних організаціях у сфері бізнесу. Виховував трьох дітей — доньку Діану і синів Романа та Павла».

З початком повномасштабного вторгнення росії на нашу землю Олександр добровільно втупив до лав ЗСУ. За час несення служби отримав Подяку виконавчого комітету селищної ради за виконання важливого завдання по забезпеченню роти охорони Третього відділу Лубенського РТЦК та СП зброєю та боєприпасами для захисту Чорнухинської територіальної громади (березень 2022 р.). Був нагороджений хрестом «Честь і слава» (06.12. 2022 р.) та медаллю «За хоробрість в бою» (30.10. 2022 р.)

«Старший лейтенант 72-гої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Олександр Величко у складі підрозділу виконував бойове завдання у місті Вугледар Донецької області. 18 квітня 2023 року його підрозділ потрапив під авіаудар літака противника. З того часу до 4 січня 2024 року мав статус зниклого безвісти за особливих обставин. Нещодавно результатами експертизи ДНК вдалося встановити особу старшого лейтенанта».

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