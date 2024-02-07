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Спорт

Ще один «зрадник»: чемпіон Європи відмовився виступати за росію

15:50 7 лютого 2024
Азамат Тускаєв

Чемпіон Європи з вільної боротьби 2020 року Азамат Тускаєв відмовився від російського спортивного громадянства і представлятиме збірну Сербії, повідомляє sport24.ru з посиланням на пресслужбу Федерації спортивної боротьби рф. Раніше ексчемпіонка світу з шахів Олександра Костенюк, яка засудила вторгнення в Україну, відмовилася грати за росію.

Окрім «золота» європейської першості, у колекції 30-річного спортсмена також є «срібло» Кубка світу-2016, а ще три медалі чемпіонатів росії.

З огляду на те, що Тускаєв представляв армійський клуб цска, на батьківщині на нього напевно повісять тавро зрадника. Як це було, наприклад, після зміни спортивного громадянства з віцечемпіонкою Олімпійських ігор з фігурного катання Наталією Забіяко.

До речі, так збіглося, що саме Сербію представляє чинний чемпіон світу у ваговій категорії Тускаєва (до 57 кг) Стефан Мічич.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіона Олімпіади та його титуловану дружину, які втекли до США, оголосили у розшук в росії.

Фото wrestling russia

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