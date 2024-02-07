Життя після смерті: Рада ухвалила важливий для військових закон

Верховна Рада України, яка ухвалила в першому читанні «мобілізаційний» законопроєкт, виправила норму закону щодо військовослужбовців в частині забезпечення їх права на біологічне батьківство (материнство). Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

ВІДЕО ДНЯ

«За» законопроєкт № 10448 «Про внесення зміни до пункту 2 розділу II „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)“ щодо збереження генофонду Українського народу» в цілому проголосували 264 нардепи.

Проектом Закону пропонується передбачити:

1. У разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх безоплатне зберігання відповідно до цього Закону здійснюється протягом 3-х років з моменту загибелі цієї особи, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене за рахунок іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин.

2. Фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

3. У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини;

4. Установити, що волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього Закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», раніше нардепи продовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

РЕКЛАМА

101

Читайте нас у Facebook