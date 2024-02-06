Нардепи продовжили дію воєнного стану та мобілізації, і підтримали законопроєкт про множинне громадянство

Після того, як Комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки рекомендував продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів, парламент виніс це питання на голосування і підтримав їх.

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Таким чином, даний правовий режим діятиме щонайменше до 13 травня 2024 року.

Зокрема, рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 335 парламентарів, написав народний депутат Ярослав Железняк («Голос»).

Зазначимо, що дію цього особливого режиму продовжили вже вдесяте з початку повномасштабної війни.

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Далі законопроєкт повинен підписати президент Володимир Зеленський.

Крім того, сьогодні, 6 лютого, Комітет Верховної ради з прав людини підтримав законопроект президента України Володимира Зеленського про множинне громадянство.

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Про це повідомляється в акаунті комітету в Telegram.

«Комітет на своєму засіданні 6 лютого підтримав проект закону про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України (№ 10425), поданий президентом України», — йдеться у повідомленні.

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При цьому зазначається, що документ визначено Зеленським як невідкладний.

«Законопроектом актуалізуються положення законодавства у сфері міграції та громадянства, зокрема щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України, а також удосконалюється правове регулювання питань з приводу статусу іноземців та осіб без громадянства, які у складі Збройних сил України, інших утворених відповідно до законодавства формувань, беруть участь у захисті незалежності та територіальної цілісності України», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що множинне громадянство — це статус громадянства, при якому особа послідовно визнається громадянином (громадянкою) двох чи більше країн за законами цих країн. Втім, Конституція України (стаття 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство.

В жовтні минулого року в МЗС заявили, що вважають необхідним запровадження множинного громадянства в Україні. Але мають бути винятки, що стосуються заборони на будь-яке подвійне громадянство з державою-агресором. А 21 січня президент вніс до Ради законопроект про множинне громадянство. На наступний день його зареєстрували у Верховній раді.

Нагадаємо, що на цьому сесійному тижні Верховна рада розпочинає розгляд нового законопроєкта про мобілізацію, який має унормувати правила військового обліку та санкції для тих, хто його уникає.

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