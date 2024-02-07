37.54 / 38.08 40.62 / 41.31
Київ: +8
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Рада прийняла законопроєкт щодо посилення мобілізації у першому читанні

13:43 7 лютого 2024
Голосування у Раді

У середу, 7 лютого, Верховна Рада України достаньо швидко ухвалила у першому читанні урядовий проєкт закону щодо посилення мобілізації #10449.

«Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі на внесення правок 14 днів до 21 лютого, далі — друге читання. Тобто, найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні», — пише нардеп Ярослав Железняк та розповідає, як голосували парламентарі.

По фракціям:

  • СН — 178;
  • ЕС — 0;
  • Батьківщина — 0;
  • Платформа за життя та мир — 17;
  • За майбутнє — 7;
  • Голос — 3;
  • Довіра — 18;
  • Відновлення України — 12;
  • Позафракційні — 8.

Його колега по парламенту Олексій Гончаренко не виключив, що голосування може відбутися 22−23 лютого.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що про багато нарікань щодо законопроєкту повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець. Втім, посля наради з міністром оборони він заявив, що документ варто ухвалити у першому читанні, а потім вносити правки.

Фото з мережі

РЕКЛАМА

150

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

військові

«Неформальна термінологія»: в Україні не знають, що робити з ухилянтами

Данило Гетьманцев

У нардепа Гетманцева знайшли дивну «схему» в декларації: він орендує у Франції у власної матері квартиру для родини

Голосування у Раді

Рада прийняла законопроєкт щодо посилення мобілізації у першому читанні

СБУ та затримана

Шість мешканців Покровська загинули через дружину карного злочинця-«вагнерівця» (фото)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту