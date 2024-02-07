Рада прийняла законопроєкт щодо посилення мобілізації у першому читанні
У середу, 7 лютого, Верховна Рада України достаньо швидко ухвалила у першому читанні урядовий проєкт закону щодо посилення мобілізації #10449.
«Законопроект прийнято без пропозицій Комітету. Далі на внесення правок 14 днів до 21 лютого, далі — друге читання. Тобто, найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні», — пише нардеп Ярослав Железняк та розповідає, як голосували парламентарі.
По фракціям:
- СН — 178;
- ЕС — 0;
- Батьківщина — 0;
- Платформа за життя та мир — 17;
- За майбутнє — 7;
- Голос — 3;
- Довіра — 18;
- Відновлення України — 12;
- Позафракційні — 8.
Його колега по парламенту Олексій Гончаренко не виключив, що голосування може відбутися 22−23 лютого.
Нагадаємо, що про багато нарікань щодо законопроєкту повідомляв омбудсмен Дмитро Лубінець. Втім, посля наради з міністром оборони він заявив, що документ варто ухвалити у першому читанні, а потім вносити правки.
Фото з мережі150
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