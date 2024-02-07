Звільнення Херсона та життя після травми: історія героя, який отримав біонічний протез від Favbet

Компанія Favbet у рамках проекту «Люди майбутнього» профінансувала встановлення сучасного біонічного протезу одному із пацієнтів львівського центру «Незламні». Ним став 31-річний військовослужбовець із Маріуполя В'ячеслав Смислов. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на фільм Sportarena.

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В'ячеслав Смислов — український військовослужбовець та батько трьох дітей. Народився і виріс у Маріуполі, 2015-го вступив до лав ЗСУ, щоб захищати рідне місто від російської агресії.

Під час повномасштабного вторгнення В'ячеслав був штурмовиком у 28-й бригаді, з нею серед перших увійшов до Херсона, а пізніше — стримував «вагнерівців» на Бахмутському напрямку, де й отримав поранення від ворожого дрону. Як наслідок — численні травми та втрата лівої руки нижче ліктя.

Після тривалої реабілітації потрапив до центру «Незламні», де йому запропонували отримати біонічний протез за підтримки компанії Favbet.

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Сьогодні таких протезів в Україні лише 20.

Нині В'ячеслав повернувся у мирне життя і разом із дружиною займається вихованням дітей. Проте мріє повернутися на поле бою, аби зустріти перемогу із побратимами.

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«Слава Смисл — справжній кіборг, і для мене особисто — приклад великої незламності», — каже Микита Дмитрулін, журналіст Sportarena.

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