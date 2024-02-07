Вранці під час масованого російського обстрілу по Києву було нанесено удар новою ракетою 3М22 «Циркон». Про це повідомляє Telegram-канал «Реальний Київ».

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3М22 «Циркон» — перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою, що перебуває на етапі розробки та випробувань в росії. Ракета призначена для ураження надводних кораблів противника, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Розробку ракети «Циркон» розпочато з 2011 року. Льотні випробування боєприпасу проводяться з 2015-го. У січні 2020 року відбулося перше випробування ракети «Циркон» пусками по мішені, розташованої на березі. Ракету запустили з фрегата «Адмирал Горшков». Вона вразила берегову мішень що була на відстані 500 км.

Запускають «Циркони» із універсальних вертикальних пускових установок 3С-14 на бойових кораблях, підводних човнах і з мобільних берегових ракетних установок. Глибина пуску (для підводних човнів) — 40 м.

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Характеристики ракети не розголошуються, але деякі параметри все ж заявлені. Дальність стрільби майже на 1000 (до 1500) км. Висота польоту — 30−40 км. Маса БЧ — 300 (до 400) кг. Довжина 8−10 м.

Судячи з того, що на момент атаки, в морі перебував лише 1 підводний ракетоносій, експерти роблять висновок, що пуск було проведено саме з нього.

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Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив також, що дві з п'яти ракет, випущених вранці 7 лютого по Харкову, — північнокорейського виробництва.

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«Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів — це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», перші докази того, що росія використовує проти України ракети північнокорейського виробництва з’явилися на початку січня.

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