«Під завалами ще можуть бути люди»: Зеленський повідомив про загиблих у київській багатоповерхівці внаслідок ракетного обстрілу (фото)

Під час атаки з повітря 7 лютого росіяни завдавали ударів по шести регіонам України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, зазначивши, що у Миколаєві десятки житлових будинків зруйновані, загинула одна людина. А у Києві постраждали більше десяти людей, є жертви.

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Фото ДСНС

«Станом на зараз відомо про двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. В столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити. Двоє людей постраждало на Харківщині, врятовано одну людину. У Львівській області рятувальники працюють на місці. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Обовʼязково відповімо росії — терористи завжди відчуватимуть наслідки своїх дій», — заявив Зеленський.

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Фото ДСНС

В КМВА зазначають, що в Голосіївському районі з багатоповерхового житлового будинку, де сталася пожежа, евакуйовано 52 людини, 8 — врятовано. 12 людей отримали травми.

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Внаслідок пожежі на станції СТО згоріло або пошкоджено близько 40 авто.

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«Загалом в столиці від ракетного удару постраждало 14 осіб. Відомо про двох загиблих. Дані оперативного зведення постійно уточнюються», — зазначили в військовій адміністрації.

Пізніше мер Віталій Кличко уточнив, що загинули четверо мешканців будинку. 32 постраждалих в Голосіївському районі та троє — в Дніпровському.

Нагадаємо, що в Повітряних Силах ЗСУ повідомляли про запуск росіянами 64-х засобів ураження, з яких Силами оборони було збито 44.

Фото ДСНС

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