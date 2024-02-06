Готуємось до Дня закоханих: чизкейк «Перші поцілунки» — зведе з розуму кожного, хто його скуштує

Дуже скоро в світі зустрічатимуть рік Зеленого Дерев'яного Дракона, який обіцяє принести щастя та радість представникам багатьом знакам Зодіаку.

ВІДЕО ДНЯ

А невдовзі після нього, 14 лютого, молодь буде втішатися на День святого Валентина, або День закоханих. Дуже доречним в цей день буде не тільки відправляти листи та любовні записки, але й пригостити людину, яка вам подобається, чизкейком власного приготування під назвою «Перші поцілунки», радить ресурс «Шуба».



«У цьому десерті — просто неймовірна суміш смаків! Тут і молоко, і ароматна ваніль, і помаранчі, — а найголовніше те, що приготувати цю страву навдивовижу легко! І навіть якщо ви не вмієте вмикати духовку, але знаєте, з якого боку відчиняються дверцята холодильника, „Перші поцілунки“ вам обов’язково вдадуться!» — стверджують автори рецепту.

Потрібні продукти

Сік апельсиновий — 200 мл

Желатин — 15 г

Вода — 80 мл

Желе в порошку — 1 пакетик

Печиво — 150 г

Масло вершкове 82% - 40 г

Вершки 35% - 300 мл

Сир кисломолочний — 400 г

Цукор ванільний — 15 г

Цукрова пудра — 100 г

Суміш сухофруктів — за смаком.

Приготування

РЕКЛАМА

Подрібніть печиво, додайте до нього розтоплене вершкове масло.

У форму (її слід вистелити пергаментом) викладіть масу з печива, розрівняйте лопаткою. Поставте в холодильник на 30 хвилин.

РЕКЛАМА

Тим часом замочіть желатин у теплій воді та залишіть набухати.

Вершки збийте міксером. Послідовно додавайте цукрову пудру або сир, ванільну есенцію або ванільний цукор, не перестаючи збивати.

РЕКЛАМА

Розігрійте розчин із желатином на водяній бані, щоб отримати рідину, за консистенцією схожу на густу олію. Додайте до збитої суміші, перемішайте до утворення однорідної маси. Якщо ж ви використовували желе замість желатину, просто додайте половину розчину до збитої суміші (желе не повинно бути гарячим) і також перемішайте.

Викладіть сирно-вершкову масу наверх маси з печива та розрівняйте лопаткою. Поставте в холодильник на 40 хвилин.

Вичавіть сік з апельсинів або вилийте в мисочку готовий апельсиновий сік. Розчиніть 6 г желатину з соком та залишіть набухати. Розігрійте на водяній бані, щоб у вас вийшла оранжева олієподібна рідина. Якщо ви використовували сухе желе, дочекайтеся, коли воно охолоне до кімнатної температури.

Дуже обережно та рівномірно розлийте оранжевий желатиновий/желейний розчин по поверхні вашого десерту. За бажанням можна додати нарізані тонкими скибочками фрукти, ягоди. Поставте в холодильник та дочекайтеся повного застигання верхнього шару.

Також замість великої форми можна використовувати маленькі формочки, рівномірно розподіляючи в них товчене печиво, сирно-вершкову масу та желейний розчин.

Нагадаємо, раніше гарна шефиня Таніта Литвинова і українська королева краси розповіли і показали, як приготувати справжній веганський брауні.

25

Читайте нас у Facebook