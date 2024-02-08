Перший крок: Умєров прокоментував прийняття в першому читанні законопроєкту про мобілізацію

Укваливши в першому читанні скандальний проєкт про мобілізацію, Верховна Рада зробила перший крок до вдосконалення всього процесу призову та проходження військової служби, чого давно чекають на фронті.

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Про це написав міністр оборони Рустем Умєров у Facebook.

«Цих змін чекають сотні тисяч захисників та захисниць, які вже служать в Силах оборони. Ці зміни потрібні, щоб держава могла ефективно залучати військовозобовʼязаних, які вже найближчим часом стануть до лав війська. Ці зміни роблять державу стійкішою, а військо — сильнішим у протистоянні з ворогом», — написав він.

Міністр також висловив вдячність усім міністерствам, військовим та іншим державним інституціям, чиї команди працювали над законопроєктом.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» (№ 10449).

Документ, зокрема, передбачає зміну призовного віку громадян з 27 до 25 років. Законопроєктом пропонується запровадити обов’язкову реєстрацію електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста. Проєкт закону регламентує, що військовозобов’язані упродовж 60 днів з дати початку проведення мобілізації повинні уточнити свої облікові дані через центр надання адміністративних послуг, в електронному кабінеті або в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або перебування. Особа може переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК, проте після переїзду має стати на облік за новою адресою.

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Пропонується встановити, що повістка про виклик до ТЦК та СП може надсилатися через електронний кабінет.

Нагадаємо, що напередодні Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації щонайменше до 13 травня 2024 року.

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Фото facebook.com/rustemumerov.ua/

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