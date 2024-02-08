Слідами судді Босого: ще одній судді Госпсуду Києва вдалось сховати чоловіка і його статки

Суддя Господарського суду Києва Трофименко під час повномасштабного вторгнення росії, в липні 2023 року, купила нову автівку VOLVO XC60 вартістю близько 64 тис. доларів США (2,4 млн грн). Також у декларації судді виявили будинок, що явно перевищує за ціною її статки. Крім того, суддя довгий час могла приховувати від Нацагентства з запобігання корупції стосунки з цивільним чоловіком, ймовірно, аби не декларувати і його майно. Про це пишуть журналісти проєкту «СтопКор» у своєму розслідуванні.

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У 2020 році Трофименко стала власницею Subaru Forester 2020 року випуску за зазначеною в декларації вартістю 1 026 531 грн (близько 38 тис. доларів США). В декларації суддя вказала дохід від продажу авто свого цивільного чоловіка (MERCEDES ML 2008 р.в.) в сумі 435 тис. грн, а також позику в 350 тис. грн від Ганни Сергіївни Караман, пише видання.

«Згідно з даними декларації, із 2006 року, коли Трофименко придбала земельну ділянку у Путрівці, і до 2017 року, як було зареєстровано будинок на цій ділянці, суддя офіційно заробила не більше 80 тис. доларів США. Однак примітним фактом є те, як у 2008 році її на той час безробітна дочка у віці 20 років Марина придбала нову Toyota Camry за близько 28 тис. доларів США», — відзначають автори матеріалу.

Понад це, за їхніми даними, у 2017 році дочка судді набула у власність квартиру в Києві з ринковою вартістю 67 тис. доларів США. «Слід зауважити, що це лише через два роки після офіційного працевлаштування пані Марини, де її заробітна плата становила близько 5 тис. дол. США на рік», — додають журналісти.

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У судді Трофименко журналісти виявили також й будівництво двоповерхового будинку (2006−2017 роки) на 264,5 кв.м. Згідно з технічною документацією, у ньому знаходиться сауна, а на території домоволодіння розташований басейн і господарський блок. За попередніми оцінками, разом із ремонтними роботами в будинку його вартість не могла становити менше за 300 тис. доларів США, підрахували розслідувачі.

Також з 2012 по 2017 рік суддя проживала з цивільним чоловіком, проте не вносила його до декларації, коли цього вимагав закон.

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«Імовірно, приховування факту проживання в одній родині повʼязане з наявними в чоловіка неофіційними доходами. Попри те, що він не має юридичного відношення до будь-яких комерційних структур, у 2009 році, на своє 50-річчя, йому вдалося придбати новий MERCEDES ML. Ба більше, можливо, він також брав фінансову участь у будівництві будинку в селі Путрівка», — сказано в розслідуванні.

Також у своїх розслідуваннях журналісти відзначали, що суддя раніше ухвалювала рішення на користь довіреної особи, що напряму суперечить присязі судді. Зокрема, суддя оформила на київського адвоката довіреність, яка діяла з 28 липня 2016 року до 28 липня 2019 року. Проте, попри довірчі стосунки, суддя розглянула та винесла рішення у справі на користь сторін, інтереси яких представляв саме адвокат, що може бути ознакою конфлікту інтересів.

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Варто нагадати, що наприкінці 2023 року стало відомо про ймовірно фіктивне розлучення очільника Госпсуду Києва Вадима Босого, який став медійною персоною завдяки рішенням на користь олігархів Ігоря Коломойського та Павла Фукса. Босий ще у 2008 році офіційно розійшовся з дружиною Катериною, однак, за даними ЗМІ, продовжив користуватися оформленим на неї елітним майном, поза шлюбом у них народилась дитина. А потім пара знову одружилась. Журналісти повʼязували це з надмірним незаконним збагаченням Босого.

Нагадаємо, закон про відновлення е-декларування дозволить НАЗК «розморозити» справу судді Босого.

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