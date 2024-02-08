«Ти наводчиця воєнкому»: на Прикарпатті місцеві побили матір з дитиною в авто, які їхали додому через село Космач

У славетному селі Космач Івано-Франківської області місцеві жителі напали на авто жінки з дитиною за те, що вони могли шпигували за чоловіками на користь… ТЦК. Це сталося на імпровізованому блокпості, де натовп мешканок села зупиняв автомобілі, щоб впевнитися, що там немає. представників Територіального центру комплектування (ТЦК).

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«Полювання на воєнкомів» жінки Космача почали після того, як в місцевому Telegram-каналі з’явилася інформація про прибуття в село працівників ТЦК і СП. Вочевидь, мешканці прикарпатського села вважають воєнкомів такими ж ворогами, як і російських диверсантів, для знешкодження яких і встановлюють блокпости органи місцевої влади.

Перевірка авто, які проїзджали через Космач, завершилась для мешканців цього села соромом на весь світ. Бо про інцидент в селі повідомили численні національні і західні ЗМІ, а також пропагандистскі канали рф.

Постраждала в цьому конфлікті мешканка Івано-Франківщини Іванна Ванджурак в Facebook повідомила свою версію подій.

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Іванна написала, що 6 лютого вона на автомобілі зі своєю 6-річною донькою поїхала до Космача у відділення «Нової пошти». В центрі селища її зупинили «розлючені» місцеві жінки з битами в руках. Вони розпитували Ванджурак про ціль її приїзду до Космача та вимагали показати їм фотографії в телефоні. Водійка виконала їхні вимоги і вони її відпустили. Однак на зворотному шляху автомобіль Ванджурак знову зупинили з тими ж вимогами і запитаннями.

«Декілька осіб почали мене знову питати, хто я така, що я точно не місцева, бо вони мене не знають, і що я наводчиця воєнкому!!!», — пише постраждала.

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Її звинуватили в тому, що вона начебто приїхала в Космач «здавати їхніх чоловіків» військкомату (ТЦК). За словами Ванджурак, місцеві жительки почали бити машину, витягувати її через вікно, виривати волосся. Одна з нападниць достала через вікно битою і дитину водійки. Постраждалу врятували дві знайомі односельчанки, які сіли до неї в автомобіль і допомогли відбитись від натовпу.

«Але в один момент один вуйко закричав, що всі сюди, це не та машина яка нам потрібна була, ми попутали!!!», — зазначила Ванджурак. Вона виклала відео бійок, які підтверджують слова про напад на неї.

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Постраждала звернулась в поліцію Івано-Франківської області. Там повідомили про конфлікт в Космачі Косівського району, в якому постраждали троє людей, серед них — неповнолітня. На місці події працювали поліцейські. Вони провели з мешканцями Космача «роз'яснювальні бесіди» та невдовзі люди розійшлись. Згодом поліція уточнила, що лікарі діагностували у 6-річної дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері — ймовірну закриту черепно-мозкову травму. Тому поліція опитала потерпілих, а слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Відзначимо, що українські правоохоронці дійсно розслідують непоодинокі випадки перевищення службових повноважень співробітниками Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки військових. Наприклад, нещодавно на Львівщині працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

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