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Розкрито секрет справжньої гуцульської паски із села Космач: «Завжди починайте процес випікання з…»

19:30 21 березня 2023
Розкрито секрет справжнього гуцульського паски із села Космач: «Завжди починайте процес випікання з…»

У різних регіонах нашої країни українці мають свої «секрети» приготування смачних і ніжних пасок.

Про те, в чому секрет справжнього паски із села Космач на Гуцульщині, розповіли автори сайту «Наші Бесаги».

За словами пані Параски, до якої вони звернулися за консультацією, гуцули завжди починають випікати паску з молитви — читають «Отче наш», а також просять Бога про те, щоб святковий хліб вийшов гарним та смачним.

Також для приготування паски потрібно:

  • борошно — 4 кг. (підсипаємо поступово, може піти більше)
  • молоко — 2 літри
  • цукор — 1 кг.
  • сіль — 2 чайні ложки
  • олія — 50 мл. (+20 мл при замішуванні)
  • яйця з білком — 5 шт.
  • жовтки — 20 шт.
  • оцет — 1 чайна ложка
  • дріжджі — 1.5 пачки (150 грамів)
  • масло вершкове — 0.5 кг.

Про інші «секрети» випікання паски пані Параска розповіла під час зйомки відео.

Вам може сподобатися також рецепт паски від київського кондитера Вікторії Назаренко «Простіше нікуди», яка має насичений шоколадний смак, а готується напрочуд легко.

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