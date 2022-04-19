Розкрито секрет справжньої гуцульської паски із села Космач: «Завжди починайте процес випікання з…»

У різних регіонах нашої країни українці мають свої «секрети» приготування смачних і ніжних пасок.

Про те, в чому секрет справжнього паски із села Космач на Гуцульщині, розповіли автори сайту «Наші Бесаги».



За словами пані Параски, до якої вони звернулися за консультацією, гуцули завжди починають випікати паску з молитви — читають «Отче наш», а також просять Бога про те, щоб святковий хліб вийшов гарним та смачним.

Також для приготування паски потрібно:

борошно — 4 кг. (підсипаємо поступово, може піти більше)

молоко — 2 літри

цукор — 1 кг.

сіль — 2 чайні ложки

олія — 50 мл. (+20 мл при замішуванні)

яйця з білком — 5 шт.

жовтки — 20 шт.

оцет — 1 чайна ложка

дріжджі — 1.5 пачки (150 грамів)

масло вершкове — 0.5 кг.

Про інші «секрети» випікання паски пані Параска розповіла під час зйомки відео.

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