Тіло знайшли у канаві: у Дніпрі розкрили жорстоке вбивство 11-річної дівчинки (фото)

На Дніпропетровщині, де раніше поліцейські виявили у квартирі тіло вбитої жінки, яке там пролежало з грудня минулого року, правоохоронці розкрили вбивство 11-річної дівчинки та затримали підозрюваного.

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Як повідомляють в обласній поліції, зловмисник завдав дитині численні ножові поранення та перетягнув тіло у канаву.

Поліцейські встановили, що у Дніпрі дівчинка поїхала до подруги 28 січня, а 30 січня вона перестала виходити на зв’язок і мати дитини звернулася до поліції. А 31 січня тіло дитини з ножовими пораненнями було виявлено у канаві в Самарському районі міста.

Правоохоронці з'ясували, що до скоєння умисного вбивства причетний 23-річний чоловік. Наразі його затримано в порядку ст. 208 КПК України та вручено повідомлення про підозру за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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Фото поліції

Знаряддя злочину — вилучене.

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Фото поліції

Фото поліції

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В Офісі генпрокурора зазначили, що за даними слідства, увечері 29 січня 2024 року на одній із вулиць під час словесного конфлікту підозрюваний наніс численні удари ножем у різні частини тіла 11-річній дівчинці.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Також поліцейськими додатково розпочато кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування).

Раніше на Дніпропетровщині затримали пенсіонера, який до смерті забив власну сестру.

Фото поліції

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