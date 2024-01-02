Окупанти накрили Нікополь потужним артилерійським вогнем: у місті багато руйнувань (фото)

Російські військові, які завдали масованого ракетного удару по Україні вранці 2 січня, вдень атакували Нікополь з артилерії. Нікопольщину ворог обстрілює майже щодня.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, поранені дві людини: 50-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості, ще один постраждалий 59 років лікуватиметься амбулаторно.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

Фото зі сторінки Сергія Лисака

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Сергія Лисака

«Ворожі снаряди наробили біди у місті. Пошкоджені приватне та промислове підприємства, дитсадок, паркова інфраструктура, торгівельний павільйон. Понівечені й 3 багатоповерхівки, 16 приватних будинків. Потрощені 5 господарських споруд, 2 — знищені. Зачепило авто, лінію електропередач та газогони», — додав він.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що під час ракетного удару росіян на Київщині постраждали три райони, є загиблі.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

РЕКЛАМА

345

Читайте нас у Facebook та Instagram