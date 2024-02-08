Всіх незгодних звільнять і відправлять на фронт: у Дніпрі прийнято рішення по «бунтівному» полку поліцейських

Керівництво Нацполіції прийняло рішення розформувати полк особливого призначення в Дніпропетровській області, а всіх спецпризначенців перевести до штурмової бригади «Лють».

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.

Зазначимо, що 4 лютого у мережі зʼявилося відео зі зборів поліцейських у Дніпрі. На ньому правоохоронці нібито відмовлялися переводитися до штурмової бригади «Лють». У Нацполіції пообіцяли з'ясувати всі обставини та ухвалити відповідні рішення.

«Оцінка надана щодо ситуації у Дніпрі. Ухвалено рішення щодо розформування полку поліції особливого призначення ГУНП у Дніпропетровській області. Тобто, полку такого не буде існувати. Ми, можливо, ухвалимо інші кадрові рішення щодо створення окремих рот для виконання специфічних завдань. Всі співробітники полку без виключення будуть переведені в бригаду „Лють“ для виконання завдань», — повідомив Фацевич.

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За його словами, працівників, які відмовляться від переводу до штурмової бригади, звільнять та вручать їм повістку.

Також заступник голови Нацполіції додав, що це унікальна ситуація, коли поліція виконує завдання з оборони держави в складі військ.

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Нагадаємо, Верховна рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації до 13 травня 2024 року.

Разом з тим, на фронті не всі підрозділи мають повний комплект особового складу. До того ж військові, які захищають Україну вже майже два роки, потребують відпочинку. Але закон щодо мобілізації, в якому має бути прописаний також процес ротації, ще не ухвалений. Народні депутати ще тільки прийняли його у першому читанні.

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Разом з тим, міністр оборони Рустем Умєров вважає, зроблений перший крок до вдосконалення всього процесу призову та проходження військової служби, чого давно чекають на фронті.

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