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Отримав штраф за відсутність військового квитка: Анатолій Анатоліч розповів, як намагався стати на облік до ТЦК

14:56 8 лютого 2024
Анатолій Анатоліч

Відомий телеведучий Анатолій Анатоліч, який раніше розповів правду про політичні корпоративи, поділився своїм досвідом оформлення документів у ТЦК. За його словами, він вже тривалий час не може стати на військовий облік. Як Анатоліч розповів в інстаграмі, 8 лютого він втретє відправився до ТЦК.

Проте дорогою його зупинили і оштрафували через відсутність військового квитка. Тепер йому доведеться сплатити 1700 грн. Анатолій каже, що оформити документи — це ще той квест.

«По-перше, про графіки. В Google вказано, що ТЦК працює два рази на тиждень — вівторок і четвер- він є неправильним. ТЦК насправді працює від понеділка до п’ятниці. Працює по буднях. По-друге, у мене не виявилося військового квитка. За це штраф 1700 грн, як за таке серйозне порушення на дорозі. І по-третє, виявилося, що я взагалі в Оболонському ТЦК рахуюся. Тому мені треба їхати туди і звідти зніматися з обліку», — розповів Анатоліч про свою третю спробу стати на військовий облік.

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Коли він прийшов туди, за словами ведучого, там його попросили прийти завтра.

«Дістався я Оболоні. Відправили мене поки що: „Йди, гуляй“. Приходьте завтра. Тому завтра продовжиться мій квест. Завтра треба потрапити на Оболонь, стати в чергу. При чому черги різних кольорів. Мені потрібна синя черга. І потім, можливо, я доберуся до своїх документів на військовий облік. Бюрократія трохи є, але куди ж від неї подінешся», — зазначив Анатоліч.

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Нагадаємо, Анатолій Анатоліч з дружиною Юлією виховують трьох дітей. За його словами, це досить непросто, особливо, коли обоє батьки працюють.

Вони прийняли рішення залишатися усім разом в Україні, попри постійну небезпеку.

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Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

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