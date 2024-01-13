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«Янукович тоді не приїхав»: Анатоліч розповів правду про роботу на корпоративах у політиків

22:00 14 січня 2024
Анатолій Анатоліч

Відомий шоумен Анатолій Анатоліч, який нещодавно отримав хвилю хейту за використання російської мови, повідомив, що він ніколи не був дотичний до жодних державних грошей. Але свого часу, до 2014 року, проводив івенти і корпоративи у багатьох, хто був причетний до керівництва країни в той період. Наприклад, розповів Анатолій Анатоліч у соцмережі, новий аеропорт Донецька був йому майже рідний. Артисти любили працювати там, бо «це були завжди великі гроші».

«Одного разу я вів день народження у дуже відомого на той час політика, з прізвищем, яке зараз не можна називати, — поділився спогадами Анатоліч. — Дзвінок від великої агенції. Робота в Донецьку. У кого, сказати не можемо. Виступають всі. Ім'я я взнав за годину до виходу в зал святкування. І найсмішніше, що артисти не виступали, бо караоке з шансоном почалося раніше запланованого.

Не захищаючи себе, чи всіх інших артистів, можу сказати лише, що тоді це було типу норм. Так, я відмовлявся від ведення політичних івентів, але запалення головної ялинки на Майдані у 2012 вів. Янукович тоді не приїхав, бо в нього була серія факапів з вінками, і всі жартували, що ялинка або впаде на нього, або, коли натисне на кнопку, його бахне током. Тому запалював ялинку Попов.

Так. Таке було".

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Але зараз, важкою ціною, та у ведучих і артистів з'явилося розуміння того, що твоя дотичність до якогось святкування і, можливо, до нечесних грошей — це вже зовсім не добре, вважає він.

«І так має бути у всіх сферах. Зрозуміло, при покупці авто в салоні в Україні не питають, звідки у вас 200 тисяч доларів, і в ресторані Дніпра при замовленні лобстера не спитають вашу декларацію. Але, можливо, ми йдемо до прозорості грошей. Заробив чесно — витрачай», — переконаний шоумен.

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Раніше Анатолій Анатоліч, який з дружиною виховує трьох дітей, на своїй сторінці в соцмережі підняв тему батьківства і поділився порадами з власного досвіду.

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