«Важко, дорого, нервово»: український шоумен про реалії батьківства

Відомий український ведучий та шоумен Анатолій Анатоліч, який з дружиною виховує трьох дітей, на своїй сторінці в соцмережі підняв тему батьківства. Зі своїми фоловерами він поділився порадами з власного досвіду.

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«Не відкладайте дітей на „після кар'єри“, бо ці речі дуже тісно між собою пов'язані. Діти-це не тягар, це суперпотужний стусан під зад. Більшої мотивації не існує. Це природа і інстинкти, вони найпотужніші. І у дівчат, і майже у всіх чоловіків. Діти змінять вас дуже сильно, хоча, можливо, ви цього спочатку і не помітите. Але це факт. Я ще не зустрічав, кого б діти змінили в гіршу сторону (невисипання не рахується). В підсумку, діти навчать вас набагато більшого, ніж ви їх. Бо вони знають і вміють те, про що ви вже давно забули, або ж ніколи не вміли. В якійсь момент вони стануть давати вам поради, цінніші, за друзів, чи колег по роботі. В який момент це сталося, я до кінця не зрозумів, але зараз цьому радію».

В тому, щоб бути батьками, констатував Анатоліч, багато труднощів. Це не епізод з різдвяного американського фільму, де всі радіють і обіймаються.

«Так, важко, дорого, нервово. Але це лише побічні ефекти від головного: ви отримали своє продовження в цьому світі. Бо все проходить, а вони будуть жити далі. І це нескінченний цикл життя. Насолоджуйтесь батьківством. Не відкладайте на потім. Бо, як показує життя — ніяких потім не існує. На жаль чи на щастя, але факт. Люди, в котрих немає дітей (вибір кожного. Питань не маю), ніколи до кінця не зрозуміють тих, у кого діти є. В цьому немає нічого поганого, просто так є, і все».

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Раніше повідомлялося, Анатолій Анатоліч пояснив, чому його діти залишились вдома на канікулах — вони люблять Україну і не хочуть їхати нікуди.

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